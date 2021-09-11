«القاهرة- تورنتو».. كتاب يتناول قصة بطل الجودو محمد خضر

يصدر قريبا عن مؤسسة أخبار اليوم، كتاب «القاهرة- تورنتو» وهو السيرة الذاتية للعالم والبطل الرياضي المصري- الكندي، الدكتور محمد خضر، بطل العالم الأسبق في رياضة الجودو، وأحد علماء الهندسة الطبية.

وجاء الكتاب بتقديم للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكذلك أسطورة الجودو المصري الكابتن محمد رشوان، الذي كتب: «هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب، لأنه يربط بين الرياضة والعلم، ويعتبر مثلًا أعلى لكل الشباب، لأن التفوق الدراسي والرياضي شيء مهم في حياتنا، ويجب أن نجمع بينهما ونتفوق فيهما».