السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«القاهرة- تورنتو».. كتاب يتناول قصة بطل الجودو محمد خضر

الدكتور محمد خضر
الدكتور محمد خضر

يصدر قريبا عن مؤسسة أخبار اليوم، كتاب «القاهرة- تورنتو» وهو السيرة الذاتية للعالم والبطل الرياضي المصري- الكندي، الدكتور محمد خضر، بطل العالم الأسبق في رياضة الجودو، وأحد علماء الهندسة الطبية. 

وجاء الكتاب بتقديم للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكذلك أسطورة الجودو المصري الكابتن محمد رشوان، الذي كتب: «هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب، لأنه يربط بين الرياضة والعلم، ويعتبر مثلًا أعلى لكل الشباب، لأن التفوق الدراسي والرياضي شيء مهم في حياتنا، ويجب أن نجمع بينهما ونتفوق فيهما».

مؤسسة أخبار اليوم القاهرة- تورنتو الدكتور محمد خضر رياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أسطورة الجودو المصري الكابتن محمد رشوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

مترو الأنفاق: إغلاق جزئي لمحطة المرج الجديدة لمدة شهر

العثور على جثة المهندس المتغيب منذ 11 يومًا بالدقهلية

نجوم الفن يوجهون رسالة لـ ياسمين عبدالعزيز

بلاغ للنيابة للتحقيق فى جريمة ازدراء الأديان ضد «طبيب الكلب»

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بأرض اللواء

زوج أصالة الرابع.. أبرز المعلومات عن الشاعر فائق حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق مستوطنة سديروت

«عشاء السبت الأول».. السفير البحريني يوجه رسالة إلى أصدقائه الجدد في إسرائيل

قادتا عملية العثور على الأسرى.. ماذا تعرف عن وحدتي «مرعول» و«يمام» في إسرائيل؟