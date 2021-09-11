السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فضل شاكر يطلق أحدث أغنياته «فستان الحلوة»

فضل شاكر
فضل شاكر

أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان «فستان الحلوة» من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان وليد سعد، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير أحمد عادل ومكس وماستر هاني محروس، وإشراف عام إياد النقيب.

وتُعد أغنية «فستان الحلوة» امتداد للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد، لينسج الشاعر تامر حسين خيوط تعاونه الأول بصوره الشعرية التي تشع بالأمل وتصوير جماليات الروح لتشرق بالحب والتفاؤل، ليكتمل مربع الإلهام بمشاركة الموزع الموسيقى أحمد عادل والموزع الموسيقى هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية «فستان الحلوة» بين الأصالة والمعاصرة والتجديد

التواصل الاجتماعي اطلالة جديدة الموسيقى الملحن وليد سعد الموزع الموسيقي أحمد عادل الشاعر تامر حسين عايشين ومش عايشين فستان الحلوة العام 2021

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