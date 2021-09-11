فضل شاكر يطلق أحدث أغنياته «فستان الحلوة»

أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان «فستان الحلوة» من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان وليد سعد، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير أحمد عادل ومكس وماستر هاني محروس، وإشراف عام إياد النقيب.

وتُعد أغنية «فستان الحلوة» امتداد للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد، لينسج الشاعر تامر حسين خيوط تعاونه الأول بصوره الشعرية التي تشع بالأمل وتصوير جماليات الروح لتشرق بالحب والتفاؤل، ليكتمل مربع الإلهام بمشاركة الموزع الموسيقى أحمد عادل والموزع الموسيقى هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية «فستان الحلوة» بين الأصالة والمعاصرة والتجديد.