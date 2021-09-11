السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«قومي الإعاقة»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأكيد على ضمانة الحياة الكريمة للمواطن

د. أشرف مرعى
د. أشرف مرعى

رحب المجلس القومي لذوي الإعاقة بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتضمن عدد من المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة ؛ ويرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، قال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن الرئيس أكد في كلمته اليوم اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية التي يدخل من ضمنها الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وما جاء في بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد أن الدولة تقدم مفهوم حقوقي جديد في الخدمات التي كفلتها للمواطن من خلال رؤية عصرية ؛ بأن جميع الحقوق محفوظة ومكفولة؛ وتسعى الدولة لتوفيرها والارتقاء بمستوى تقديمها كحق للمواطن ؛ في إطار الحياة الكريمة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأكد المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني لهو تأكيد حقيقي على إيمان الدولة بدور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في تنمية المجتمع جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة.

وذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يتشرف كونه واحد من الجهات التي شاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتباره عضو في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي يترأسها السيد وزير الخارجية. 

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر؛ حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أشرف مرعي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني

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