بعد شائعة جنون الأبقار.. «تشريعية النواب» تطالب بمحاكمة مروجى الأكاذيب

طالب النائب الدكتور إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة بمحاكمة جميع مرتكبى ومروجي الشائعات والأكاذيب خاصة التي تهم القضايا والملفات الجماهيرية وتعمل على تخويف وبث الرعب في نفوس المواطنين لهز الثقة بين الشعب وأجهزة الدولة.

وقال «رمزى» في بيان له أصدره، اليوم السبت، إن مروجى الشائعات والأكاذيب سوف يستمرون في أفعالهم الشيطانية وسوف تستمر ظاهرة ترويج الأكاذيب والشائعات إذا لم يتم الوصول إلى من يقومون بترويجها ومحاكمتهم وتوقيع أشد العقوبات ضدهم، معرباً عن ثقته التامة في قدرة ومهارة وحرفية الأجهزة المصرية في الوصول لهؤلاء الشياطين وكشفهم وتعريتهم أمام الرأى العام المصرى.

وأضاف: "الحمد لله مصر أصبحت لديها أجهزة رقابية قوية وعلى مستوى عال من الكفاءة والمهنية قادرة على رصد الشائعات والأكاذيب وهذا الأمر لم يكن متواجداً في العصور الماضية، مشيراً إلى أن ترويج الشائعات والأكاذيب له عقوبات مشددة في قانون العقوبات ولا يكفي التصدى لها من خلال الإعلام ولكن لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية خاصة إذا كان الهدف منها الإخلال بالأمن العام والسلام الاجتماعى"، مؤكدًا على أن الدولة حريصة على الحرص على سلامة اللحوم المستوردة من خلال فحصها ومطابقتها لجميع الإجراءات لضمان سلامتها حرصاً على صحة المواطنين

وتابع "رمزى" أن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية اصبح على وعى وإدراك كاملين بأن قوى الشر والظلام والإرهاب هم الذين وراء هذه الأكاذيب والشائعات، مؤكداً أن المصريين لا يعطون أي اهتمام لمثل هذه الشائعات والأكاذيب ويلقون بها في سلة المهملات.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في وقت سابق، أمس، أن ما انتشر من أنباء حول استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض "جنون الأبقار" وطرحها بالأسواق غير صحيح بالمرة.

وأوضح المركز، في بيان له، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد لحوم أبقار مصابة بمرض "جنون الأبقار" وطرحها بالأسواق، وأنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بمرض "جنون الأبقار" أو أي أوبئة أخرى.

وشددت الوزارة على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أي أمراض، حيث يشترط أن تكون اللحوم من حيوانات صغيرة السن، وتكون تغذيتها على أعلاف خالية من أي شق حيواني، كما تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، كما تخضع اللحوم والحيوانات الحية المستوردة أيضاً للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.