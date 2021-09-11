السبت 11 سبتمبر 2021
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سياسي

حزب المؤتمر يشيد بإعلان السيسي 2022 عام المجتمع المدني

عمر المختار صميدة
عمر المختار صميدة

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة ، بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر والإعلان عن 2022 هو عام المجتمع المدني، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن، وأن محاور الاستراتيجية تعكس مفهوماً شاملاً ومتكاملاً لتعزيز حقوق الإنسان ووضع أسس للجمهورية الجديدة القائمة على حقوق الإنسان وإرسائها.

وأضاف الحزب، في بيان له اليوم، أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي، حيث أنها تحتوي على مؤشرات كمية وكيفية قياس مدى التقدم أو التراجع في ملف حقوق الإنسان، وأيضًا مؤشرات لقياس الأداء وسلسلة من البرامج تنفذ على مستوى كافة الجهات والهيئات في إطار برامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأهداف مرحلية.

وأكد أن هذه الاستراتيجية ستمثل نموذجًا جديدًا في المنطقة العربية سيدفع دول المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة المصرية في هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية القدرات والقدرات القيادية والتنظيمية لكوادر الأحزاب السياسية وتحسين البيئة الثقافية الداعمة لأنشطة الأحزاب على كافة المستويات.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

حزب المؤتمر الاستراتيجية الوطنية حقوق الانسان المجتمع المدنى الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي

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