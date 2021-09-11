السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة النيابة في حريق شقة شقيق سمسم شهاب بالوراق: تفحمت بالكامل

حريق شقة شقيق سمسم
حريق شقة شقيق سمسم شهاب

كشفت معاينة النيابة في حريق شقة شقيق المطرب الشعبي سمسم شهاب، بمنطقة الوراق، ان الشقة تفحمت بالكامل، كما تدمر الأثاث والمتعلقات بسبب الحريق

واستمع رجال المباحث لأقوال "أحمد شهاب" مطرب شعبي، وهو مالك الشقة، وأكد عدم وجود شبهة جنائية، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاندلاع الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الوراق انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة لمحاصرة الحريق وإخماده، وأشارت التحريات إلى أن الشقة ملك أحمد شهاب، شقيق المطرب الشعبي سمسم شهاب.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية الجيزة وزير الداخلية ماس كهربائي نشوب الحرائق التحريات الأولية المطرب الشعبي سمسم شهاب

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