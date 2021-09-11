الجسم الرشيق والجراءة.. أسرار الإطلالات الشبابية لـ«سميرة سعيد» دائمًا

تصدر اسم الفنانة سميرة سعيد، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" والمذاع عبر فضائية ON E، أمس الجمعة، ورحبت "كارو" ابنة أبلة فاهيتا بالديفا قائلة: "أهلا طنط سميرة" لترد: "من أولها كده طنط".

تعتبر سميرة سعيد من النجمات التي تعمل بمبداْ “العمر مجرد رقم”، وهي تعتبر من النجمات الأنيقات التي تهتم دائمًا بالحصول على إطلالة مثالية ملفتة للانتباه ونرصد في التقرير التالي سر إطلالاتها الشبابية دائمًا.

سر حصول سميرة سعيد على إطلالات شبابية دائمًا

الألوان الزاهية:

دائما ما تختار الفنانة سميرة سعيد، ارتداء الألوان الزاهية، مثل الأحمر والأصفر والأخضر، فهي ألوان تشير إلى أناقة مثالية، وعن المظهر الشبابي، فدائما ما تظهر بهذه الألوان والروح الخفيف الذي يعطيها الشكل الشبابي المميز.

اختيار اللون الأسود

تختار الفنانة سميرة سعيد دائمًا، اللون الأسود في إطلالتها حيث أن اللون الأسود يعيد قوام الجسم المثالي المنحوت الخافي للعيوب، فهي ترتدي الفساتين السورية أو الجمبسوت باللون الأسود حيث أن هذه الإطلالات تظهر عيوب الجسم فاللون الأسود يظهرها بجسم مثالي.

الفساتين محددة الخصر

الفساتين المحددة للخصر، سواء منفوشة أو بقصة ذيل السمكة هي اختيار الفنانة سميرة سعيد، والتى تظهر في الملابس المحددة للخصر، والتي تخفي عيوب الجسم خاصة منطقة البطن وتجعلها تظهر بشكل شبابي وجسم نحيف بدون عيوب.

البنطلون الجينز المقطع

يعد الجينز من القطع المميزة من اختيارات الفنانة سميرة سعيد، وهو موضة شبابية تظهر أناقتها وتدل على مظهرها الشبابي والبنطلون الجينز مناسب دائمًا لأي عمر، لكن الجينز المقطع يدل على مظهر شبابي، كما أنها ترتدي القميص الجينز منسق مع التنورة التُل، فهي إحدى الصيحات المشهورة والتي يمكن أن تمنح المرأة مظهر شبابي.

القفطان المغربي

ولأن النجمة سميرة سعيد هي مغربية، فبالتالي كان القفطان جزء من هويتها، ولم تتخلى عن ارتدائه بمختلف المناسبات الهامة، فاعتمدته بموديلات متنوعة في حفلاتها فاختارت القفطان الفخم المطرز بدرجات السماوي والأبيض لمظهر كلاسيكي.

سر نحافتها

تتمتع النجمة سميرة سعيد بجسم نحيف مما يعطيها المظهر الشبابي المتميز، فهي تهتم بجسمها من خلال ممارستها للرياضة واتباع نظام غذائي مناسب لها ويكون قليل السعرات مما يجعلها محافظة علي رشاقتها.

إطلالات مثيرة للجدل للفنانة سميرة سعيد

سوبر مان

حينما طرحت أغنية "سوبر مان" ظهرت "سميرة سعيد " بإطلالة غير تقليدية، إذ ظهرت بوشم يغطي الجزء العلوي من جسدها، وهذا التغيير والإطلالة الجريئة، تجعلها محط أنظار وحديث الكثيرين.

المكرونة

وفي جلسة تصوير لعام 2015، ظهرت من خلالها "سميرة " وهي ترتدي فستان بالشعيرات الحلزونية، وأطلق عليه متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لقب "فستان المكرونة".

الكيس البلاستيك

خضعت "سميرة سعيد" أيضًا، فى وقت سابق، لجلسة تصوير بعدسة المصور شريف قمر في عام 2016، لصالح إحدى المجلات، وظهرت خلالها بفستان بنفسجي قصير من تصميم "راما"، تعلوه طبقة أخرى طويلة من البلاستيك الشفاف، ما عرضها لسخرية الكثير من متابعيها.

السيراميك

وفي جلسة تصوير أخرى للفنانة المغربية، نالت سخرية بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بفستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق للمصمم اللبناني طوني ورد، شبهه البعض بألواح السيراميك.