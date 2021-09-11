اليوم.. جهات التحقيق تستمع لأقوال ممرض واقعة فيديو «السجود لكلب»

تستمع جهات التحقيق، اليوم السبت، لأقوال الممرض عادل سالم، ضحية واقعة السجود للكلب وكشف أن الفيديو سبب له مشكلة كبيرة داخل أسرته، موضحًا أن الواقعة منذ 7 اشهر ماضية، كما أنه لا يعرف سبب انتشار المقطع في الوقت الحالي.

كان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرضٍ.

وظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته 4 دقائق، الطبيب والكلب والممرض المجني عليه، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الأمن بالمستشفى شاركا في تعنيف الممرض المسن.

فيما تمكنت وزارة الداخلية من تتبع الفيديو، وحددت شخصية الطبيب، وهو عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، الذي أعلن أن الفيديو حقيقي عدا الجزء الأخير المتعلق بالصلاة للكلب، وأن الفيديو كله كان على سبيل المزاح.

وقال أيمن محفوظ المحامى فى تصريح لـ"الدستور"، إن الفيديو يمثل مجموعة من الجرائم التي تستلزم عدة عقوبات أولها ازدراء الأديان السماوية.

وطبقا لنص المادة 98 عقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحيز بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.

بالإضافة إلى جريمة التنمر التي تعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر طبقا لنص المادة 309 عقوبات.

تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل ممن لهم سلطة عليه مثل حاله الطبيب الجاني صاحب العمل الذي له سلطة على الممرض الذي يعمل لديه.

بالإضافة إلى أن الجريمة انتهاك الحياة الشخصية للضحية وعقوبتها الحبس بالإضافة إلى جريمة الضرب طبقا لنص المادة 242 عقوبات وتلك هي جرائم الواقع الفعلي.