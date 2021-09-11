تقرير: حالات استشفاء الأطفال بسبب كوفيد-19 تصل إلى مستوى عال جديد

يتأثر المزيد من الأطفال بشدة من جراء كوفيد-19 مع انتشار متغير دلتا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما تسبب في خوف الأطباء مع بدء العام الدراسي، وفقا لتقرير حديث لشبكة ((سي إن إن)).

وذكر التقرير أنه بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، تم إدخال 2396 طفلا إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 .

وأضاف التقرير أنه تم إدخال أكثر من 55 ألف طفل إلى المستشفيات بسبب الوباء منذ أغسطس 2020، وفقا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرا إلى أن الكثير من هؤلاء الأطفال لم تكن لديهم ظروف مسبقة معروفة.

وفي حين أن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بين الأطفال ما تزال نادرة، فإن العدد آخذ في الازدياد. وحتى يوم الأربعاء، توفي ما لا يقل عن 520 طفلا، وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.