متى يكون الصداع مؤشر خطير؟ .. أعراض لا يجب عليك تجاهلها

يكون الصداع في بعض الأحيان أكثر من مجرد صداع حيث يكون بمثابة علامة تحذير مبكرة لمشاكل صحية أكثر تعقيدًا وخطورة مثل السكتة الدماغية أو العدوى أو ارتفاع ضغط الدم.

الصداع لدي كبار السن

إذا كان عمرك أكبر من 50 عامًا وتواجه صداعًا جديدًا أو تدريجيًا، فقد يكون التهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة أو ورم في المخ، وفقًا لموقع Every day health.

الشباب معرضون لخطر الصداع

الشباب معرضون للخطر أيضًا

ولا يقتصر الأمر على الأفراد الأكبر سنًا فقط، وتحدث 10 إلى 15 بالمائة من جميع السكتات الدماغية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا.

وتشمل عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في سن أصغر ما يلي:

_الحالات الموروثة أو المكتسبة التي تسبب تخثر الدم غير الطبيعي مثل فقر الدم المنجلي

_التدخين

_استخدام وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين

حمل

_ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.



كما أن نصف الذين يموتون كل عام بسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ، والتي تسبب عادة صداعًا حادًا ومفاجئًا تقل أعمارهم عن 50 عامًا.



الصداع الإبتدائي مقابل الصداع الثانوي



عندما تذهب لرؤية الطبيب سيسألك العديد من الأسئلة لتشخيص ما إذا كان الصداع الذي تعاني منه أساسيًا أم ثانويًا.

الصداع الأساسي هو حالة خاصة به مثل الصداع النصفي أو صداع التوتر أو الصداع العنقودي.

وعندما يحدث الصداع بسبب اضطراب مرضي آخر فإنه يسمى صداع ثانوي.

وعلى الرغم من أن الصداع الأولي مثل الصداع النصفي يمكن أن يكون منهكًا ، إلا أنه لا يهدد الحياة.

من ناحية أخرى يمكن أن يكون الصداع الثانوي علامة على مشكلة صحية خطيرة، ربما حتى واحدة تتطلب عناية طبية عاجلة.

الصداع الأولي أكثر شيوعًا من الصداع الثانوي

تم تشخيص أكثر من 90 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الصداع باضطراب الصداع الأساسي، وسجل المرضى شكوى صداع يستمر طوال النهار والليل.

متى يكون الصداع مؤشر مرضي خطير؟

بعض الأعراض الجسمانية

إذا كنت تعاني من حمى أو فقدان الشهية أو فقدان الوزن، وتشمل الحالات التي قد تسبب مثل هذه الأعراض التهاب السحايا والتهاب الأوعية الدموية والسرطان والعدوى.

الأعراض العصبية

تشمل الأعراض العصبية الارتباك أو عدم وضوح الرؤية أو تغيرات الشخصية أو الضعف في جانب واحد من الجسم أو التنميل أو ألم حاد في الوجه ويمكن أن يشير إلى ورم أو سكتة دماغية.

صداع شديد مفاجئ

يعد الصداع الجديد مدعاة للقلق إذا كان مختلفًا بشكل كبير عن الصداع المعتاد



هذا يعني أن الصداع يحدث فجأة دون سابق إنذار، حيث يمكن أن يحدث هذا عندما يحدث الصداع بسبب نزيف في الدماغ.