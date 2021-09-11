السبت 11 سبتمبر 2021
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سياسي

جلال الهريدى: عبارة الوطن لا يترك أبناءه تجسدت جليًا في عهد الرئيس السيسي

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أن عبارة "الوطن لا يترك أبناءه"، تجسدت جليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أحداث وتجارب كثيرة، شعر المصريون بها داخليًا وخارجيًا على حد سواء.

 

وأشار الحزب فى بيان له، إلى أنه على مدار سنوات تعاملت الدولة مع أبنائها في كل أنحاء العالم، باستراتيجية واضحة تجعل من كرامتهم خطًا أحمرًا، توفر لهم إمكانياتها وتهون غربتهم وتطيب جراحهم وآلامهم، وتسخر لهم كل الإمكانيات المتاحة، في أسرع وقت، وتحديدًا مسافة السكة.

 

وثمن حزب حماة الوطن، بقيادة الفريق جلال الهريدي، المواقف الإنسانية النبيلة التي تقوم بها القيادة السياسية، ويشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بحفظ كرامة المصريين في كافة ربوع الدنيا.

 

وأكد حزب حماة الوطن، أن كرامة المصريين بالخارج في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خط أحمر، وحفظ حقوق المصريين بالخارج صار عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها.

 

وأضاف حزب حماة الوطن، أن شعار الإنسان أولًا هو شعار القيادة السياسية التي تعلي من روح وكرامة المواطن المصري، وتتعامل مع الجميع على حد سواء، إنطلاقًا من ثوابت راسخة تعزز حقوق الإنسان.

 

وأشاد الحزب، بما تبذله وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج من تواصل دائم مع المصريين وسرعة استجابة لمشكلاتهم والعمل على حلها على مدار الساعة وتذليل كافة العقبات أمامهم.

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