السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكثيفات أمنية مشددة داخل نجع القوز بعد مشاجرة بين عائلتين فى دراو (صور)

تكثيفات أمنية بنجع
تكثيفات أمنية بنجع القوز

كثفت قوات الأمن المركزي، وضباط مديرية أمن أسوان، لليوم الثاني على التوالي، تواجدها داخل نجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، بعد وقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين داخل القرية.

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تكثيفات أمنية بنجع القوز 

وأجريت «الدستور»، جولة ميدانية داخل نجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو، بعد وقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين، حيث حرصت قوات الأمن على الانتشار داخل النجع لتأمين الأهالي، وفرض السيطرة الأمنية ومنع تجديد المشاجرة مره أخرى، ووقف نزيف الدماء بين العائلتين، بعد مصرع 4 أشخاص، وعدد من المصابين الذين مازالوا يتلقون العلاج، إثر إطلاق الأعيرة النارية.

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تكثيفات أمنية بنجع القوز 

كما شهد نجع القوز بقرية المنصورية، تواجد لسيارات الأطفاء، وذلك بعد قيام عائلة من أطراف المشاجرة بإشعال النيران في عدد من منازل العائلة الأخرى بعد وقوع المشاجر بينهم، التي أدت بدورها إلى انتشار حالة من الرعب والفزع داخل القرية بأكملها

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تكثيفات أمنية بنجع القوز 

وكان اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دراو يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلة حماد، وقبيلة الحمداب، بنجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع للمحافظة، إثر مشادة كلامية بين 2 من أبناء العائلتين، ما أدى إلى إطلاق العائلتين الأعيرة النارية ووقوع إصابات من العائلتين، بالإضافة  إلى قيام عائلة بإشعال النيران بعدد من المنازل التابعة للعائلة الأخرى.

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تكثيفات أمنية بنجع القوز 

و بناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان المشاجرة لفرض السيطرة الأمنية، وإعادة الهدوء مره أخرى للمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والتعرف على الأسباب وراءها، كما توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتلف منازل أخرى.

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تكثيفات أمنية بنجع القوز 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

تكثيفات أمنية بنجع القوز
تكثيفات أمنية بنجع القوز
تكثيفات أمنية بنجع القوز
تكثيفات أمنية بنجع القوز
تكثيفات أمنية بنجع القوز
تكثيفات أمنية بنجع القوز
أسوان شرطة مديرية أمن النيران مشاجرة قوات الأمن مديرية أمن أسوان تكثيف لليوم الثاني محافظة أسوان أمن أسوان

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وائل لطفي

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