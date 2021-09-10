ورش فنية ولقاءات أدبية بأسيوط.. وعروض سينمائية للأطفال بالمنيا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط.

حيث استقبل قصر ثقافة المعابدة مجموعة من الأطفال بالقصر وقدم لهم ورشة فنية بعنوان "يوم الفلاح" قدمتها ثناء محمود، عبر فيها الأطفال بالرسم عن الزراعة، بالإضافة لتقديم شرح مفصل لمبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في المجال، وعرض بعض اللوحات الفنية للمتميزين، واختتمت فعاليات الورشة بتكريم الموهوبين في مجال الرسم بجوائز رمزية.

عقد نادى أدب بيت ثقافة منفلوط ملتقى ثقافي أدبي برئاسة الناقد الأديب الدكتور يحيي محمد القفاص، وشارك بالملتقى لفيف من أدباء الصعيد الثقافى، كما شارك بالملتقى نخبة من المواهب الشابة زينب عيد والموهبة ياسمين عبدالله وبحضور نخبة من مبدعي أدباء وشعراء وفناني منفلوط، تضمنت الفعاليات كلمة ترحيبية أكد خلالها د. يحيى أن اللقاء هو تفاعل وجداني يحدث ما بين الأدباء، وأن اللقاءات الأدبية لنادي الأدب بمنفلوط هي انعكاس لحالة العشق للإبداع الأدبي والثقافي، وأن النادى يرحب بالشباب الموهوب، ثم تبارى الأدباء والشعراء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية كما قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية في مربعات فن الواو والشعر الحلمنتيشي وشعر الفصحي، واختتم اللقاء بسماع مجموعة من المواهب الأدبية الشابة.

فى الوقت نفسه؛ قدم قصر ثقافة المنيا عرض لأفلام متنوعه لسينما الطفل، بجانب الاطلاع على نموذج لسماعات بسيطة بنادى العلوم بالقصر، كما قدم نادى أدب قصر ثقافة ملوى برئاسة الشاعر محمد سيد عمر أمسية شعرية وبحضور نخبة من شعراء ومبدعى ملوي، بجانب ورشة فنية رسم وتلوين بالألوان الفلوماستر، وأقام بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان "الحوار الثقافي كضمانه.. للتواصل البناء" حاضرها جابر الزهيرى، موضحا أن كل مجتمع تختلف ثقافة الفرد حسب معطيات عقليته وعالميته ونشأته اجتماعيا واقتصاديا، و لكن عندما يتم التحاور العقلي الهادف ستلتقى تلك الثقافات ليمكن في النهاية الوصول الى نتيجة كاملة تكون محور بناء جيد للمجتمع.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بالروضة محاضرة بعنوان "أعلام الفكر العربي"، تناولت بعض اسماء المشاهير، وناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب "العمر البيولوجي" تأليف د.علي ابراهيم سيد، ويتناول الكتاب تكوين جسم الانسان وأجهزته وتوافقها في أداء أدوارها والعمر الافتراضي للانسان، ودلائل قدره الله على ذلك والتي تزيد الانسان يقينا بوجود الخالق سبحانه وتعالى وحكمته وقدرته في جميع خلقه، بينماقدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم وثائقى عن قناة السويس الجديدة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ونظم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية بعنوان "السياحه في مصر"، كما ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان "فلسفه المثل الشعبى" من تأليف محمد إبراهيم ابو سنه.