كشف طبي بالمجان على 1000 مواطن بقرية الحرايدية في سوهاج

نظمت مديرية الصحة بسوهاج تحت إشراف الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة قافلة طبية بقرية الحرايدية البحرية التابعة لمركز طهطا في العديد من التخصصات الطبية الأساسية لتقديم الخدمات الطبية العلاجية مجانا للمرضى.

وأشارت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بسوهاج إلى أن القافلة الطبية ضمت تخصصات (الباطنة - الأطفال - الأسنان - أمراض النساء - الجراحة العامة - تنظيم الأسرة ومعمل تحاليل طبية).

وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1010 من مواطني القرية والقرى المجاورة على مدار يومي الأربعاء والخميس (9/8) /9 /2021 ترددوا على العيادات، وتم الكشف عليهم وصرف العلاج المناسب وكذلك إجراء العديد من التحاليل اللازمة حسب كل حالة.