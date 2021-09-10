الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف طبي بالمجان على 1000 مواطن بقرية الحرايدية في سوهاج

صحة سوهاج
صحة سوهاج

نظمت مديرية الصحة بسوهاج تحت إشراف الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة قافلة طبية بقرية الحرايدية البحرية التابعة لمركز طهطا في العديد من التخصصات الطبية الأساسية لتقديم الخدمات الطبية العلاجية مجانا للمرضى.

وأشارت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بسوهاج إلى أن القافلة الطبية ضمت تخصصات (الباطنة - الأطفال - الأسنان - أمراض النساء - الجراحة العامة - تنظيم الأسرة ومعمل تحاليل طبية).

وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1010 من مواطني القرية والقرى المجاورة على مدار يومي الأربعاء والخميس (9/8) /9 /2021 ترددوا على العيادات، وتم الكشف عليهم وصرف العلاج المناسب وكذلك إجراء العديد من التحاليل اللازمة حسب كل حالة.

مدير تنظيم الخميس مستشفى ازمة لوز الهام كريم مرضى صحي الفن وزارة الصحة مستوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

البيئة: لا صحة لهجوم قرش على أحد الغواصين فى الساحل الشمالى

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

أوراق سرية.. «الدستور» تحقق فى هروب الأسرى الفلسطينيين الستة

الاحتلال يعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع

«خريطة الأمطار بالمحافظات».. «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطيب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات الاشتباك.. كيف اعتقلت إسرائيل أسيرين فلسطينيين من «هاربي جلبوع»؟ (فيديو)

سارة شريف تكتب: انتقام جلبوع

إسرائيل تُسجل 15 وفاة و7813 إصابة بكورونا