الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسني يفاجئ أيتن عامر بعد غنائها أغنية «عيونه دار» (فيديو)

تامر حسني وأيتن عامر
تامر حسني وأيتن عامر

فاجئ النجم تامر حسني الفنانة أيتن عامر بعد غنائها لأغنيته “عيونه دار” خلال الأيام الماضية.

ونشر تامر حسني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وعلق عليه قائلا: “بما إنك فاجئتيني إنك بتغني كده وكمان غنيتيلي أغنيه بحبها فعلاً فقلت أفاجئك انا كمان و اظبطهالك واعزفهالك يا أحلى آيتن”.

وكانت الفنانة آيتن عامر قد نشرت فيديو جديد لها وهي تغني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، وظهرت وهي تستعرض جمال صوتها من خلال أداء أغنية "ده عيونه دار"، للفنان تامر حسني، حيث أشاد بها آلاف المتابعين، وحصدت على مئات التعليقات التي عبرت عن مدى انبهارهم بالأداء.

رد فعل الفنان تامر حسني على أداء آيتن عامر

وانبهر الفنان تامر حسني بأداء الفنانة آيتن عامر في الغناء، وأعاد نشر الفيديو لها عبر خاصية الأستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا:" يا آيتن ايه دااااااااااااااه ده انتي مطربة زميلة وانا مش عارف اخترتي اغنية صعبة وبجد غنتيها هااااااااايل.. برافو برافو دا كان ريأكشني وأنا بسمعك بس مخضوض حلو".

لترد عليه هي عبر خاصية الأستوري كاتبة: "دي شهادة كبيرة في حقي ياتيمو والله".

أيتن عامر الفنانة أيتن عامر تامر حسني النجمة أيتن عامر أغنية عيونه دار عيونه دار

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

البيئة: لا صحة لهجوم قرش على أحد الغواصين فى الساحل الشمالى

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

«خريطة الأمطار بالمحافظات».. «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة غدًا

سمكة قرش تصيب خمسينى بإحدى قرى الساحل الشمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطيب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تحمل حكومة الاحتلال مسئولية حياة الأسيرين المقبوض عليهما

الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية تصدت لإطلاق صاروخ من غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على أشكول الإسرائيلية