تامر حسني يفاجئ أيتن عامر بعد غنائها أغنية «عيونه دار» (فيديو)

فاجئ النجم تامر حسني الفنانة أيتن عامر بعد غنائها لأغنيته “عيونه دار” خلال الأيام الماضية.

ونشر تامر حسني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وعلق عليه قائلا: “بما إنك فاجئتيني إنك بتغني كده وكمان غنيتيلي أغنيه بحبها فعلاً فقلت أفاجئك انا كمان و اظبطهالك واعزفهالك يا أحلى آيتن”.

وكانت الفنانة آيتن عامر قد نشرت فيديو جديد لها وهي تغني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، وظهرت وهي تستعرض جمال صوتها من خلال أداء أغنية "ده عيونه دار"، للفنان تامر حسني، حيث أشاد بها آلاف المتابعين، وحصدت على مئات التعليقات التي عبرت عن مدى انبهارهم بالأداء.

رد فعل الفنان تامر حسني على أداء آيتن عامر

وانبهر الفنان تامر حسني بأداء الفنانة آيتن عامر في الغناء، وأعاد نشر الفيديو لها عبر خاصية الأستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا:" يا آيتن ايه دااااااااااااااه ده انتي مطربة زميلة وانا مش عارف اخترتي اغنية صعبة وبجد غنتيها هااااااااايل.. برافو برافو دا كان ريأكشني وأنا بسمعك بس مخضوض حلو".

لترد عليه هي عبر خاصية الأستوري كاتبة: "دي شهادة كبيرة في حقي ياتيمو والله".