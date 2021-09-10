قبل انطلاق الدراسة.. نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم

اقتربت العودة إلى المدراس ويتسأل كثير من اولياء الأمور كيف سيجاوبون على أولادهم إذا اشتكوا لهم بان ليس لديهم أي أصدقاء، لذا ينشر موقع metro البريطاني تقريرا عن كيفية التعامل في هذه المواقف.

لا تتصل بالمدرسة:

أول شيء يسأل فيه الآباء القلقون هو ما إذا كان ينبغي عليهم الاتصال بمدرسة طفلهم لنقل طفلهم إلى فصل آخر لأنهم ليسوا مع أفضل أصدقائهم هذا العام هذه تقريبا ليست فكرة جيدة سيكون للطفل علاقات مع أطفال آخرين يمكن تطويرها وستكون هناك أسباب لتعيين الأطفال في هذا الفصل ستكون فرصة رائعة للطفل لبدء محادثات مع الآخرين إذا كانوا حقًا أفضل الأصدقاء ، فسيستمر في صداقتهم خارج الفصل الدراسي.

الخروج:

في حين أنه من الجميل التفكير في امتلاك نفس الصديق المفضل إلى الأبد، إلا أنه ليس دائمًا الشخص نفسه طوال طفولته، أو حتى طوال العام الدراسي قد يكون الأمر صعب للغاية بالنسبة للطفل إذا كان صديقه المفضل قد قام بتكوين صديق جديد خلال الصيف وشعر بأنه مهمل.

لا يمكن لأي شخص تلبية جميع احتياجات الصداقة فهذه طريقة ضغط كبيرة على شخص واحد، من الأفضل بكثير تشجيع طفلك على تكوين دائرة من الأصدقاء ومجموعة أكبر من الأشخاص للتواصل معهم بدلاً من القيام بكل شيء مع صديق واحد فقط، لأن هذا سيعزز استقلاليته ومرونته.

شجعه على حضور انشطة ترفيهية:

إذا كانوا يخشون فقدان أصدقائهم القدامى ، فيمكنك دعم علاقتهم الحميمة الحالية من خلال دعوتهم لحضور مواعيد اللعب وحضور أنشطة ما بعد المدرسة والألعاب التي يمكنهم القيام بها.

العثور على صديق نشط:

في بعض الأحيان، يتطلب الأمر التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب للعثور على الأصدقاء، إن إشراك طفلك في الأنشطة التي يستمتع بها لن يجعله أكثر سعادة فقط الابتسامات السعيدة تجذب الابتسامات السعيدة الأخرى ولكن أيضًا سيجعلهم يختلطون مع أقرانهم المتشابهين في التفكير.

كيف يتعامل الوالدين مع جملة "لا أحد يحبني"؟

غالبًا ما تنبثق عبارة "لا أحب أي شخص" أو "لا أحد يحبني" من نفس الشعور انعدام الأمن، تذكر أن تكوين الصداقات يستغرق وقتًا، إنهم بحاجة إلى التعرف على بعضهم البعض، قد يكون الأمر أكثر صعوبة إذا كان طفلك خجولًا، حيث يمكن أن يظهر حياءه على أنه مجرد سلوك سيء تجاه الأطفال الآخرين.

البدء بالمحادثة:

يشعر معظم الأطفال بالتوتر عند بدء محادثات مع آخرين لا يعرفونهم قد يكونوا قلقين جدًا بشأن البدء مع أحد الأصدقاء لدرجة أنهم لا يلاحظون أحدًا يحاول التحدث معهم.

يمكن العثور على شيء مشترك مثل رأيتك تلعب كرة القدم، وأنا أحب كرة القدم أيضًا.

عرض المساعدة مثل يمكنني أن أوضح لك مكان هذا الفصل.

تقديم النفس بوضوح وثقة مرحبًا، أنا فلان أعتقد أننا في نفس الفصل.

اظهار الاهتمام.