الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع لكبار المبعوثين النوويين بكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان الأسبوع المقبل

نوه كيو-دوك
نوه كيو-دوك

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يزور كبير المبعوثين النوويين الكوريين "نوه كيو-دوك" طوكيو الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات ثنائية وثلاثية مع نظيريه الأمريكي والياباني.
وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة "يونهاب"- أن "نوه" ونظيره الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" يخططون لعقد اجتماع ثلاثي يوم الثلاثاء المقبل، حيث يسعون إلى إعادة التواصل مع بيونغ يانغ، وسط المخاوف من الإشارات الدالة على قيام النظام بإعادة تشغيل المفاعل النووي الذي ينتج البلوتونيوم.
وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال هذه الجولة من المشاورات، من المتوقع أن تناقش كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سبل التعاون لإدارة مستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية، والاستئناف المبكر لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى مناقشة المساعدات الإنسانية والحوافز الأخرى لتشجيع كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار، حيث تكافح البلاد مع الصعوبات الاقتصادية وغيرها من المصاعب التي تفاقمت بعد إغلاق الحدود بسبب الوباء.
يذكر أن آخر اجتماع ثلاثي بينهم عُقد في سول في شهر يونيو الماضي، كما أجرى "نوه" و"كيم" محادثات في سول وواشنطن الشهر الماضي، مما يدل على تعزيز التعاون بشأن قضايا كوريا الشمالية.
ويمكن أن يكون التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تشغيل كوريا الشمالية للمفاعل النووي الذي تبلغ طاقته 5 ميجاوات على ما يبدو جزءًا من جدول أعمال الاجتماع الثلاثي. وقد ذكر تقرير الوكالة وجود مؤشرات كتصريف مياه التبريد تدل على تشغيل المفاعل.

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وائل لطفي

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