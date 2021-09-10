«الزراعة» توضح أنواع الأسمدة العضوية وتأثيرها على الزراعات

كشفت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنواع الأسمدة العضوية وفوائدها وكيفية استخدامها.

وتشمل أنواع الأسمدة العضوية

1-السماد البلدي

وهو السماد الحيواني الناتج عن المزرعة والمعروف بالسلاح.

2-سماد مخلفات الطيور

وهو عبارة عن مخلفات مزارع الطيور

3-السماد الأخضر

(عبارة عن نباتات خضراء يتم حرثها في التربة قبل النضج).

4-الكومبوست

وهو عبارة عن نواتج تحلل المخلفات النباتية، ويتم إنتاجه في مصانع السماد العضوي، كما أنه يمكن لاي مزارع يصنعه بجوار أرضه.



5-سماد قمامة المدن، وسماد مخلفات الصرف الصحي، وهي أنواع من الأسمدة تحتوي على عناصر ضارة لذا لابد أن تجرى لهم عمليات تنقية للتخلص من المواد السامة الموجوده بها ولا يفضل استعمالها.

فوائد الأسمدة العضوية

1-زيادة حفظ التربة للماء.

2-تحسين التهوية في التربة.

3-مصدر للعديد من العناصر الغذائية الكبري والصغرى.

4-زيادة حرارة التربة وذلك لأن لونها داكن تمتص أشعة الشمس وأيضا نتيجة نشاط الكائنات الحية الدقيقة بها.

5-تحسين بناء التربة، حيث أن المادة العضوية تعمل علي تجميع حبيبات التربة خاصة في الأراضي الرملية.

6-تزيد من صلاحية العناصر الكبرى والصغرى الموجودة في التربة وبالتالي تساعد النبات على امتصاصها، وذلك لأنه عند تحلل المادة العضوية ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون CO2، وبالتالي يتكون حامض كربونيك وأحماض عضوية أخرى تخفض من حموضة التربة (PH) وبالتالي تزداد صلاحية امتصاص العناصر الكبري والصغري للنبات.

7-تزيد من مقاومة النبات للأمراض بسبب إفراز مواد منشطة للنمو مثل الفيتامينات والمضادات الحيوية مثل (الاستربتوميسين -والتراميسين)

8-زيادة نشاط ميكروبات التربة النافعة وبالتالي تزيد من صلاحية العناصر للنبات.

9-زيادة السعة التبادلية الكاتيونية للتربة.

10-تقلل من تكوين القشرة السطحية الصلبة التي تعيق نمو النبات على سطح التربة خاصة في الأراضي الجيرية.

الأمور التي يجب مرعاتها عند استخدام السماد العضوي

1-يفضل استخدام فرشة القش أفضل من التراب في حظيرة الحيوانات وذلك لأن القش يحتوي على نسبة أعلى من العناصر الغذائية.

2-عند تخزين السماد يخزن علي هيئة أكوام ويتم تبليله بالماء مع تغطية الكومة، حتى يتحلل السماد العضوي بشكل أفضل.

3-يستخدم السماد العضوي تام النضج وذلك حتى يكون صالح للامتصاص وأيضا خالي من الأمراض وبذور الحشائش.

