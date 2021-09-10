الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها استخدام مرطب ملون.. حيل بسيطة لإخفاء بثور الوجه بشكل نهائي

حيل بسيطة لإخفاء
حيل بسيطة لإخفاء بثور الوجه

تحلم كل امرأة بأن تكون بشرتها خالية من أي شوائب أو بثور، حيث تعد البثور مشكلة محبطة بالنسبة لها.

و قدمت خبيرة التجميل ريما الفارس، بعض الحيل البسيطة التي يمكنها إخفاء البثور بشكل نهائي، وذلك فيما يلي:

- استخدام مرطب ملون 

تعد أسهل طريقة لإخفاء البثور التي توجد في الوجه هي استخدام مرطب ملون فوق البثور، فإذا كنتِ لا ترغبين في وضع المكياج، لكن لا تريدين ترك البثور مكشوفة، فهذا أفضل حل، إذ يحتوي المرطب الملون على القليل من اللون فقط، لذلك لا تتوقعي أن يخفي هذا البثور تماماً لكنه يساعد فقط في إبراز اللون بشكل أقل.

- مكعبات الثلج

إذا كان لديكِ بثرة صغيرة، يمكن لمكعب الثلج أن يساعد في تقليل الإحمرار وقد تصبح البثور أفتح على ما يبدو، فقط ضعي مكعب ثلج على البثرة لبضع دقائق وستدهشك النتيجة.

- استخدام  مصحح للألوان

ما عليكِ سوى اختيار مصحح اللون الأخضر أو ​​الأصفر ووضعه على تلك البثرة، اتبعي ذلك باستخدام خافي العيوب وستندهشي لرؤية النتيجة.

- استخدمي البرايمر

يمكنك حتى استخدام برايمر أخضر لإخفاء البثور من خلال وضعه على وجهك، بأكمله حيث سيقوم بحل المشكلة وإخفاء البثور المنتشرة على وجهك بشكل مبهر.

-استخدام خافي العيوب أو الكونسيلر

يفضل استخدام الكونسيلر بدلًا من كريم الأساس على مناطق المشكلة، حيث يحتوي خافي العيوب على قوام أثقل من كريم الأساس، لذا فهو يقوم بعمل أفضل في إخفاء الشوائب، من خلال وضعه فوق البثرة، ثم لفيه لفرك البثور المخفية، وبمجرد تغطية البثور تمامًا، ضعي كريم الأساس على باقي وجهك كالمعتاد.

وتنصح خبيرة التجميل بأن يتم فعل ذلك في ضوء ساطع حتى تتمكني من رؤية البثور من كل زاوية وتأكدي من أن النتيجة النهائية تبدو جيدة، وعند شراء خافي العيوب، اختبريه على ظهر يدك أو الجزء الخلفي من عظم الفك للتأكد من تطابق اللون، إذ سيساعد خافي العيوب ذو القاعدة المرطبة على ترطيب بشرتك أثناء إخفاء البثور.

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وائل لطفي

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