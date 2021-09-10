الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء شواطئ رأس البر في دمياط بسبب الدوامات (فيديو)

الدوامات
الدوامات

خاطبت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، كافة المصطافين المتواجدين على الشواطئ بضرورة سرعة إخلاء شواطئ رأس البر بدمياط والتحذير بعدم نزول البحر بسبب سوء حالة المياه ووجود دوامات وسحب شديد قد يسفر عن حالات غرق متعددة. 

وشهدت محافظة دمياط اليوم الجمعة إقبال من المواطنين و رحلات اليوم الواحد القادمة من  مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بشواطئ مدينة رأس البر، حيث تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الإجراءات التى نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة برئاسة اللواء حسين لبيب لتوفير كافة الخدمات.

وفى هذا السياق، كثفت إدارة الشاطئ و فرق الإنقاذ جهودهم منذ الساعات الأولى من الصباح حتى غروب الشمس، فضلاً عن تواجد 4 خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للإسعاف والمعدات البحرية.

محافظة دمياط دمياط راس البر شواطئ رأس البر منال عوض

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وائل لطفي

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