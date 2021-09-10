الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

8 توصيات لحماية محصول العنب فى شهر سبتمبر

عنب
عنب

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال مبادرة"ازرع صح" التي أطلقها بالتعاون مع مشروع برايم و"IFAD"، عن أهم المعاملات الزراعية الواجب اتباعها لمحصول العنب خلال شهر سبتمبر وهي:

1 ـ التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة والأصناف غير المطعومة.

2 ـ فحص النموات الحديـثة لمقاومة الحشائـش الثاقبــــة الماصة.

3 ـ تجهيـــز السمـــاد البلدي أو الكمبوست لبداية الخدمة الشتوية.

4 ـ ضــــرورة مقـــاومة البيـــاض الدقيقي والبياض ألزغبي في الأصنـــاف المتــــــــأخرة.

5 ـ البدء في مقاومة وعلاج النيماتودا مباشرة بعد جمع المحصول في الأصنــاف المبكـرة.

6 ـ يتــم وقـف التسميــد قبـل الجمــع بحــوالـي أسبــوعيــن حتى الانتهـــاء مــن الجمـــع.

7 ـ بـــداية التقليم الصيفي كنظافة للأشجار.

8 ـ البدء فـــي جمع الأصناف المتأخــــرة 

وحول عملية التسميد 

أ ـ تسمد الأشجار التي تروي بالغمر.

يتم وقف التسميد حتى بدايـة خــروج العيــن.

ب ـ تسميد أشجار العنب التي تروي بالتنقيط.

يتم وقف التسميد حتى بـدايـة خـروج العيــن.

يضاف 2 لتر حامض الهيوميك مرة كل شهر.

يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بالتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما.

يأتي العنب في المرتبة الثانية بين محاصيل الفاكهة الأكثر زراعة في مصر بعد الموالح، حيث تستحوذ زراعة العنب على 20 % من إجمالي المساحة المزروعة بالفاكهة في مصروتفيد البيانات الرسمية بأنّ المساحة المزروعة بالعنب تُقدَّر بنحو 200 ألف فدّان، المثمر منها نحو 185 ألف فدّان بإجمالي إنتاج يبلغ 1.7 مليون طن سنوياً.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل البستانية زيادة إنتاج مصر من محصول العنب.

الزراعة تكشف اهم الإجراءات التى يجب أتباعها لحماية محصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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