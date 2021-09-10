الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام محافظ أسيوط بعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن المحافظة في إطار خطة العمل المشتركة التي ترتكز على العمل بروح الفريق الواحد وفقا لرؤية موحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم.

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جانب من الاجتماع


والتقى المحافظ كل من النائب عادل حجازي والنائب مصطفى كحيلي أعضاء مجلس الشيوخ وكل من النائب علاء خير الله والنائب علاء سليمان والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب بحضور محمد بشير رئيس حي غرب ومعتصم أحمد مدير مكتب شئون البرلمانيين.

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جانب من الاجتماع


وأكد المحافظ حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة مع وضع المقترحات والرؤي الجادة لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة.

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جانب من الاجتماع


وخلال اللقاءات تمت مناقشة واستعراض عددًا من الموضوعات والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والتي شملت العديد من الملفات والمطالب الملحة في معظم القطاعات الحيوية منها موقف مبادرة حياة كريمة وبعض المطالب في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وملف تقنين واضعي اليد على أراضى الدولة والخدمات الجماهيرية وملفات النظافة والمواقف والخدمات الصحية وغيرها من الملفات.
وأوضح المحافظ أن هناك تكليفات لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة للحرص على التعاون مع أعضاء البرلمان وتضافر كافة الجهود للعمل لتلبية احتياجات المواطنين مؤكدا على طرح المشكلات بكل صراحة لإيجاد حلول جذرية وفورية وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم بنطاق المحافظة.
كما استعرض النواب عددًا من المشكلات التي تعاني منها دوائرهم مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محافظة اسيوط خدمات المواطنين الصرف الصحي مياه الشرب محافظ أسيوط مشروعات مجلس النواب مجلس الشيوخ مبادرة حياة كريمة الخدمات الصحية حياة كريمه تلبية احتياجات المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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