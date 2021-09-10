الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أولاف» يزداد قوة و يضرب سواحل المكسيك

أولاف
أولاف

ازدادت العاصفة أولاف قوة واستحالت إعصارا من الفئة 2 ليل الخميس الجمعة وضربت الساحل قرب خوسيه ديل كابو في ولاية باخا كاليفورنيا سور في شمال غرب المكسيك حيث المنتجع البحري الشهير لوس كابوس على ما أفاد المركز الوطني المكسيكي للأعاصير.

وأوضح المركز في تقريره الأخير "أولاف ضرب اليابسة قرب سان خوسيه ديل كابو".

وعند الساعة 03,20 بتوقيت غرينتش الجمعة كان الإعصار على مسافة 40 كيلومترا قبالة سواحل كابو سان لوكاس و135 كيلومترا من لاباز في ولاية باخا كاليفورنيا سور في شمال غرب البلاد.

ويتجه الإعصار نحو الشمال الغربي بسرعة 19 كيلومترا في الساعة مصحوبا برياح سرعتها 155 كيلومترا في الساعة ما يجعله إعصارا من الفئة الثانية على مقياس سافير-سمبسون الذي يضم خمسة مستويات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية من جهتها إن غطاء الغيوم "يتسبب بهطول أمطار غزيرة ظرفية تراوح بين 150 و250 كيلومترا في باخا كاليفورنيا سور".

وقال الدفاع المدني في هذه الولاية فجر الجمعة إن الملاحة توقفت في المرافئ في منطقتي كابو سان لوكاس وسان خوسيه ديل كابو السياحيتين.

وعلقت 23 رحلة طيران في مطار لوس كابوس ورحلة من مطار لاباز.

وبسبب موقعها الجغرافي، تتأثر المكسيك كثيرا بالأعاصير.

في نهاية أغسطس ضرب الإعصار نورا اليابسة في ولاية خاليسكو المكسيكية ما أسفر عن سقوط قتيل ومفقود.

وفي أغسطس أيضا، ضرب الإعصار غرايس الذي كان من الفئة الثالثة فيراكروز في شرق المكسيك ما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل في هذه الولاية وولاية بويبلا المجاورة في وسط البلاد.

مكسيكو الإعصار أولاف المكسيك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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