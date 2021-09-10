مريم صالح تحيي حفل افتتاح مهرجان«هي الفنون» بالجامعة الأمريكية (صور)

وضعت الفنانة مريم صالح لمستها الغنائية الخاصة في افتتاح مهرجان "هي الفنون She Arts"، عبر حفل غنائي بمسرح الحديقة في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في وسط البلد.

واختتمت مريم صالح فعاليات أولى ليالي المهرجان النسوي والتي شهدت أربعة عروض فنية متنوعة، بداية من حفل موسيقي مميز، لعازفة الهارب منال محيي الدين، ومن ثم عرض غنائي للفنانة البرتغالية سوزانا التي أحيت أولى حفلاتها الجماهيرية في مصر، كما شهد اليوم حفل موسيقي لعازفة الكيبورد هبة سليمان مع إشعال حماس الجمهور بوصلة راقصة استعراضية عبر حفل فرقة فتيات الجامعة الأمريكية للفلكلور.

مهرجان«هي الفنون

وأسدلت مريم ستار اليوم الأول من المهرجان عبر خطفها مسامع عشرات الحضور في رحلة لملكوت أشهر أغنياتها على مدار ساعة متواصلة منها "يا عاشقة الورد" و"أنا مش بغني" و"ليه تنربط"، مع مفاجأة الحضور بحلول الفنان وعازف العود حازم شاهين ضيفا.

مهرجان«هي الفنون

ويهدف مهرجان "هي الفنون" المستمر لثلاثة أيام متتالية، لتسليط الضوء على الإبداعات الفنية للنساء من مختلف أنواع الفنون بين الموسيقى والغناء والرقص والكتابة وخلق مساحة جماهيرية كبيرة لعرض إبداعاتهن سنويا للجماهير في شكل كرنفال دولي، ويأتي كنتاج تعاون دولي بين الجامعة الأمريكية والمعهد الفرنسي والمؤسسة الثقافية السويسرية ومؤسسة نساء مصر وسفارة البرتغال.

مهرجان«هي الفنون

وضمت الاحتفالية مشاركة عدد كبير من الفرق والفنانات حيث يشارك من النجوم مثل نسمة محجوب، إيمي سلطان، مريم ناعوم، نوران أبوطالب وفرقة عازفات الهارب المصريات وفرقة فبريكا بقيادة نيفين علوبة ومريم صالح وعازفة البيانو هبه سليمان وفريق نبض لعازفة الإيقاع صابرين الحسامي وفرقة هواه رقص الفلكلور من خريجي الجامعة الأمريكية.

مهرجان«هي الفنون

كما شارك من الخارج الفنانة انجلينا رشيمونت من فرنسا وبدعم من المركز الثقافي الفرنسي بعرض هيب هوب وجاسمينا هوجونيت من سويسرا وبدعم من المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة بعرض رباعي رقص معاصر وسوزان ترافسوس من البرتغال وبدعم من سفارة البرتغال وبأنه من فلسطين بعروض موسيقية.

مهرجان«هي الفنون

كما ضمت الاحتفالية عروضًا موسيقية وراقصة ورش عمل موسيقية وورش عمل رقص معاصر وهيب هوب وأيضاً مسابقة موسيقية للفنانات الناشئات مع تقديم منصات متنوعة ومتعددة للفنانات تضمن عرض إبداعاتهم الفنية التي تستهدف النساء.

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون

مهرجان�هي الفنون