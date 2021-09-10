صحف القاهرة تبرز متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية والمحاور الجديدة

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي واطلاعه على الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية والمحاور الجديدة.



ومن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "بنية تحتية حديثة لاستضافة البطولات العالمية .. الرئيس يطلع على الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية والمحاور الجديدة"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلع على الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء عبد الناصر رضا مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، والسيدة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين.

- الاجتماع تابع سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية



وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تابع سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً منشآت القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، خاصة الجدارية الكبرى بالمدينة، التي ستعكس الشعار والمبادئ الأوليمبية وتاريخ مصر الرياضي وفق منظور فني رفيع وراقي المستوى، والتي تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة أجريت على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين.

- الرئيس يوجه بالاهتمام بإتمام المنشآت في المدينة الأوليمبية وفق المعايير العالمية



وقد وجه الرئيس بالاهتمام بإتمام المنشآت في المدينة الأوليمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية، بما يجعلها صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات، ومن ثم يعزز من قيمة مصر فى مجال النشاط الرياضي، من خلال امتلاك القدرات والبنية التحتية اللازمة لاستضافة كبريات البطولات العالمية في مختلف الألعاب.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك تطوير الطريق الساحلى من وادى النطرون إلى مطار العلمين امتدادا إلى محافظة مطروح، وكذا تطوير طريق القاهرة- الإسماعيلية الزراعي، بالإضافة إلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس، كذلك مستجدات العمل فى مجمع الورش الحرفية فى مدينة الأمل، واستعرض الاجتماع جهود رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، واطلع الرئيس السيسى على تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل تطوير مطار العلمين الدولي، بالإضافة إلى محطة النقل والحافلات الدولية على تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، فضلا عن سير العمل بمشروع إسكان «أهالينا 5»، ومستجدات العمل فى مدينة الجلالة، خاصةً منطقة الأبراج.

- رئيس الوزراء يتابع مشروعات الاتصالات بالعاصمة الإدارية



فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الاتصالات بالعاصمة الإدارية" أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الذي توليه الحكومة للمشروعات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأنها تعد إحدى آليات تطوير العمل الحكومي والارتقاء بأساليبه وفق أحدث النظم التكنولوجية المتقدمة بما ينعكس على صالح الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "مدبولي" لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء هشام السويفي، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بكر محمد عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة نظم القوات المسلحة، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للإتصالات، ومسؤولي عدد من الجهات.

وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً حول الموقف التنفيذي للترتيبات الخاصة بنقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول ما تحقق في إطار الربط الخارجي مع السنترالات المغذية للحي الحكومي، التي تسير بمعدلات جيدة، وأعمال المرافق والبنية التحتية في مجال الإتصالات، وأعمال تركيب مكونات السنترالات والأجهزة وغرف الإتصالات، وسير العمل نحو تنفيذ تجربة البرج التشاركي، الذي يقدم الخدمات على نحو تشاركي لجميع مقدمي خدمات المحمول في نطاق العاصمة الإدارية خارج الحي الحكومي.

وفيما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة، أوضح الوزير أنه تم الحصر والتدقيق لعدد 893 تطبيقاً من 40 جهة، وجار العمل على محاكاة نقل تطبيقات عدة جهات حكومية وتهجير البيانات لتطبيق التوثيق، كما أنه يتم إعداد خطة لتهجير البيانات والاختبارات النهائية بمركز البيانات الموحد.



- صرف المستحقات المتأخرة للمستفيدين بمبادرة السداد الفوري نهاية الشهر



بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "المالية : صرف المستحقات المتأخرة للمستفيدين بمبادرة السداد الفوري نهاية الشهر".

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم في يـومي 30 سبتمبر الجاري، و28 أكتوبر المقبل، صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة السداد النقدي الفوري التي تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021.

وأوضح "معيط" أمس أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، والبنوك الأربعة المشاركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات، من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم 30 سبتمبر .

وأشار أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، حظيت بإقبال كبير من الـشـركـات المـصـدرة حيث تلقت المبادرة طلبات من 1650 شركة مـصـدرة، تـرغـب فـي الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حرص مجتمع الأعـمـال عـلـى الاسـتـفـادة من مبادرات الـحـكـومـة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

