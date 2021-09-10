الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 10 سبتمبر 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج التوقعات الفلكية اليوم الجمعة ١٠ سبتمبر 2021، والتي جاءت علي النحو التالي: 

 

الحمل

مهنياً: تكون مميزًا في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب وتتحمّس لبدء مشروع جديد.
عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرّفت إليه أخيراً، وتقرر الارتباط به بأسرع ما يمكن. 
صحياً: لا تترك الكسل يتغلب عليك ويثنيك عن القيام بأي نشاط يبقيك في حركة دائمة.

ومن مشاهير هذا البرج صباح مبارك.

الثور


مهنياً: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز في العمل ما يدفعك إلى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس.
عاطفياً: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ. 
صحياً: كرّر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة.

ومن مشاهير هذا البرج ديفيد بيكهام.

الجوزاء

مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك.
عاطفياً: إذا كنت عازباً فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك.
صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج أنجلينا جولي.

السرطان

مهنياً: يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة، وتحصد ثمار ما زرعت بعد سنوات من الجهد والتعب المتواصل.
عاطفياً: عليك الاهتمام برأي الحبيب والإطّلاع على حاجاته وطلباته، وتشتد العلاقة المتينة صلابة.
صحياً: قد تصاب بانحلال مفاجئ بسبب نقص في المناعة ما يؤدي إلى انخفاض نشاطك.

ومن مشاهير هذا البرج توم كروز.

الأسد 


مهنياً: عليك أن تهتم بتفاصيل عملك أكثر اليوم، فأنت أمام العديد من التحديات والمواجهات الشرسة.
عاطفياً: عش أيامك كما يجب، ولا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، فهو يحتاج إلى عطفك وحنانك. 
صحياً: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.

ومن مشاهير هذا البرج أنيس منصور

العذراء


مهنياً: الاستماع إلى النصائح بات ضروريًا، ولا سيما أنك تنتقل من مركز عادي إلى مركز استثنائي، ما يثير غيظ الكثيرين.
عاطفياً: تحاول أن تتلاعب بأعصاب الشريك لتعرف مدى ردة فعله تجاهك، فتكتشف أن حبه لك أكبر من تزعزعه أو تزحزحه من مكانه.
صحياً: تتعدّد المناسبات الرياضية والترفيهية، فتحاول تلبية كل دعوة إلى أي منها.

ومن مشاهير هذا البرج كاظم الساهر.

الميزان


مهنياً: قد تحقق مشروعك الذي تخطط له منذ سنين طوال، وتنال ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنك.
عاطفياً: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً.
صحياً: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء جميلة، لا تتردد.

ومن مشاهير هذا البرج كيم كارداشيان.

العقرب

مهنياً: بانتظارك اليوم الكثير من الفرص الذهبية التى يجب أن تعرف كيف تستفيد منها كي تحقق النجاح المنشود.
عاطفياً: تتحسن أمورك مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة. 
صحياً: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه بحذافيره ولن تكون إلا سعيداً.

ومن مشاهير هذا البرج مني ذكي.

القوس

مهنياً: قد تتخلّى اليوم عن بعض القناعات التي لم تعد تخدم واقعك، وتنجح في مسعاك لإعادة الأمور إلى مجاريها وحل بعض الخلافات الناشئة في العمل.
عاطفياً: احتفظ بأفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقداً أو محاسباً، فهو لن يتحملك مدة طويلة.
صحياً: كسلك وتخاذلك هما السبب الرئيس لتراجع وضعك الصحي والترهل

ومن مشاهير هذا البرج علا غانم.

الجدي 


مهنياً: تحمل لك الحظوظ فرص مالية وعمليات مادية ناجحة وازدهارًا للمشاريع ومكافآت وتطورات جميلة وأرباحًا وانفراجات على كافة الأصعدة.
عاطفياً: سارع إلى إطلاع الشريك على مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل.
صحياً: الصداع وآلام المعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يوميًا.

ومن مشاهير هذا البرج درة.

الدلو

 

مهنياً: تفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال.عاطفياً: تتأجج حرارة العواطف هذا اليوم على الرغم من كل الضغوط ولن يحدث أي فراق بين الطرفين.
صحياً: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده.

ومن مشاهير هذا البرج باريس هيلتون.

 

الحوت 


مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.
عاطفياً: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلاً فقد تصاب بالخيبة على إثر تصرّف غير مسبق منه. 
صحياً: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً.

ومن مشاهير هذا البرج آسر ياسين

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