الجمعة 10 سبتمبر 2021
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مصر

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية عن الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش

الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان

الزراعة  "تنظم دورة تدريبية بعنوان الاستخدام الامن  والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة  بالنوبارية 

كلف السيد القصير، وزير الزراعة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، بتنظيم دورات تدريبية للحد من أضرار المبيدات. 

وقال الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعمل المركزي لبحوث الحشائش ينظم دورة بعنوان الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بالنوبارية، وتقام هذه الدورة تحت رعاية المهندس حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها وآلات الرش وكيفية معايرتها عند رش المبيدات والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها في المحاصيل المختلفة، وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها في المحاصيل الحقلية والبستانية. 

وأشار الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تدريب 30 شخصًا من المهندسين الزراعيين والمزارعين، ويحاضر بها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعمل، كما أن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة الإرشادية للمعمل موسم 2021-2022.

ويعتبر المعمل المركزى لبحوث الحشائش من أهم المؤسسات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى حيث تتركز اهتماماته فى البحوث والارشاد والتدريب بغرض تطوير ونقل التقنيات الفعالة في مجال المكافحة المتكاملة للحشائش فى كافة الحاصلات الحقلية والبستانية والخضر والمساقى والمراوى الفرعية فى مساحة محصولية تزيد على 14 مليون فدان بهدف تقليل الخسائر التى تحدثها الحشائش فى الانتاج الزراعى والتى تقدر بحوالى 34% تليها الامراض النباتية و الحيوانية بمقدار 27% و الافات الحشرية بمقدار 13% والنيماتودا 3% وانجراف التربة بمقدار 10% من اجمالى الخسائر التى تحدث فى الأنتاج الزراعى عامة.

الزراعة تنظم دورة تدريبية بعنوان الاستخدام الامن والفعال لمبيدات

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