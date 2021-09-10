سعر البيض فى البورصة اليوم الجمعة ١٠- ٩- ٢٠٢١

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

البيض بالسوق المحلي.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن سعر البيض فى البورصة اليوم الجمعة، فقد حافظ سعر البيض اليوم الجمعة على استقراره بالأسواق المحلية، ليسجل 36 جنيها للطبق بالمزرعة، وفقا لما صرح به عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

بورصة الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم في مصر

تراوح سعر البيض ما بين 40 و41 جنيهًا للطبق الأبيض، كما أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، مشيرا إلى أن مصر يكفى إنتاجها من البيض الاستهلاك المحلي وبل يزيد على الطلب.

بورصة البيض اليوم في مصر

وبلغ عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تصل إلى ما يقرب من مليار و100 مليون طائر سنويًا، وقد زاد بالفعل إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة ع مدار السنة.

وذكر، أن للفرد نصيب من البيض التابع للمزارع المحلية قد يصل إلى 130 بيضة سنويًا، وفقا لآخر إحصائية.

أسعار البيض الأحمر

واستقر سعر البيض الأحمر عند 42 جنيهًا للطبق، كما سجلت مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف شهر فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وبلغ عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة

أسعار البيض البلدى

ووصلت أسعار البيض البلدي 43 جنيهًا للطبق، كما يساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويسهم بشكل كبير من تلاشي مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بجانب كونه يحتوي على مادة الكولين وهي عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.