الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تحتفي بعيد الفلاح المصري ( فيديو)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديو تعريفيًا «فيديوجراف» عن عيد الفلاح المصري والذي يحتفل به الشعب المصري يوم التاسع من شهر سبتمبر والذي يوافق صدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢. 

ويحتفل الشعب المصري يوم التاسع من سبتمبر بعيد الفلاح المصري والذي يوافق صدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢ الذي أعاد للفلاح المصري كرامته، ويعد هذا اليوم تكريمًا لجهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير في الإقتصاد المصري وعرفاناً بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.

كما يواكب عيد الفلاح المصري وقفة زعيم الفلاحيين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام ١٨٨١، حين قال مقولته الشهيرة: "لقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً ولم نخلق تراثاً أو عقاراً ولن نستعبد بعد اليوم".

وقالت «التنسيقية» إنه اليوم تعمل الدولة علي إعادة إحياء الريف المصري عبر إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة ٢٥٠ مليار جنية وتستهدف مشروعات التوسع الأفقي أكثر من ٢ مليون فدان، مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة ١.٥ مليون فدان.

 

 

وقدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر في جميع أرجائها، بمناسبة العيد الـ 69 للفلاح المصري.

 

وقال وزير الزراعة، إنه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة الزراعة وهيئاتها يتقدمون، بخالص التهنئة إلى الفلاح المصري الأصيل، لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري والتنمية الاقتصادية.

 

وأشار القصير، إلى أن الفلاح المصري قد تجلى معدنه في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن، حيث لم يتخل أبدا عن دوره في الإنتاج على مر العصور، حتى في أوقات الحروب والثورات التي كان دائما في طليعتها، ولم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى في ظل الأزمات، لافتا إلى أنه في ظل جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والإنتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري، الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة في توفير الغذاء بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية ونجحت في غزو أسواق مختلفة دول العالم.

 

وكان الرئيس السيسي قد توجه، ظهر اليوم بالتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، "الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته".

وأكد الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الشعب المصري قانون الإصلاح الزراعي فيديوجراف عيد الفلاح المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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