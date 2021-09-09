أعمال المتعافين من المخدرات لتأسيس مركز جديد لعلاج الإدمان (فيديو)

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديو يتضمن نموذجًا لأعمال المتعافين من الإدمان فى تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا لمركز جديد لعلاج الإدمان، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان «بإيدينا»، وتتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان المقرر افتتاحه خلال شهرين بمحافظة قنا‪ .

ونجح المتعافون من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من تصميم كل أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان، المقرر افتتاحه بمحافظة قنا‪.‬

وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت عن أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 45.30% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و33.63 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 14.38%.

وأضاف مدير صندوق علاج الإدمان فى تصريحات صحفية، أن مصادر الاتصالات كانت من خلال المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء، وذلك نتيجة التفاعل الكبير مع الإعلان الأخير الذي أطلقه الصندوق لتوعية الشباب والفتيات بأضرار الإدمان، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج‪ .‬

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