الأزياء الأكثر جرأة.. فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2021 (صور)

تستمر حاليا فاعليات مهرجان البندقية السينمائي 2021، في الفترة من 1 سبتمبر إلى 11 سبتمبر، بدورته الـ 78، ونستعرض لكم في السطور التالية أكثر أثواب الممثلات جرأة في المهرجان.

أدريانا



حضرت أدريانا ليما العرض الأول لفيلم "Madres Paralelas" مرتدية رداء قرمزي من Etro ، وتميز زي عارضة الأزياء البرازيلية الجرئ، بخط عنق سفلي منخفض وفتحات على طول الجانب، وفتحة جانبية، مع فتحات أخرى عاريه على خصرها، وفقا لموقع insider.

سينثيا إيريفو

وصلت سينثيا إيريفو إلى العرض الأول لفيلم "Madres Paralelas"

عرضت إريفو وشم ساقها الكبير في فستان مفتوح عند منطقة الصدر، وبقصة منخفضة للغاية من Atelier Versace ، وارتدت مجوهرات فضية وحذاء بكعب عالٍ.





مارياكارلا بوسكونو

حضرت الممثلة الإيطالية مارياكارلا بوسكونو العرض الأول لفيلم Madres Paralelas في زي جريء، حيث ارتدت من علامة جان بول غوتييه بلون النبيذ، حيث يحتوى على فتحات كبيرة في كلا الساقين، وزينت الفستان بقلادة وخاتم الزمرد من كارتييه.

ميلينا سميت



ارتدت الممثلة الإسبانية ميلينا سميت أثناء حضورها العرض الأول لفيلم Madres Paralelas فستان مطرز من علامة Balmain وجمع الفستان ما بين اللونين الأسود والأبيض مع فتحة صدر كبيرة.

زوي سالدانا



حضرت زوي سالدانا العرض الأول لفيلم “The Hand of God” بفستان مطرز من Dolce & Gabbana، وقامت سالدانا باقران الفستان بكعب أسود ومجوهرات رمزية.



كريستين دونتس

في العرض الأول لفيلم "The Ability of the Puppy"، ارتدت كريستين دونتس زيًا يحتوي على دانتيل وتنورة شفافة.

وحضرت كريستين دونتس العرض الأول لفيلم “The Power of the Dog”

داكوتا جونسون



لجأت داكوتا جونسون إلى جوتشي لاختيار فستان ملائم أثناء حضورها العرض الأول لفيلم "The Dropped Daughter".



زندايا زي فالنتينو



ارتدت الممثلة زندايا زي من علامة فالنتينو، رداءا رائعا حيث إرتدت زيا أبيض مع سترة سوداء كبيرة وتنورة شفافة وتفاصيل مرصعة بالجواهر.

ووصلت زندايا إلى مهرجان فينيسيا للأفلام قبل العرض الأول لفيلم “Dune”.

كيت هدسون

ارتدت كيت هدسون فستانًا أسود من Mônot بفتحات كثيرة بفستانها في الاحتفال.



هيلي شتاينفيلد

حضرت هيلي شتاينفيلد العرض الأول لفيلم "Competencia Oficial" بفستان أسود مليء بالتفاصيل الجريئة.



إيستر إكسبوزيتو

ارتدت الممثلة الإسبانية إيستر إكسبوزيتو فستانًا أخضر ليموني في العرض الأول لفيلم "المنافسة الرسمية".