حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الخميس، بحبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد ألقى رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض على شخص لاتجاره فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقصر النيل.

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه المُؤثم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.