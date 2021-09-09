الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهري يشكر الزمالك على الاستجابة لمبادرة نبذ التعصب

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

توجه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بالشكر لنادي الزمالك ومجلس إدارته على الاستجابة السريعة للمبادرة التي أطلقها لنبذ التعصب ودعوة الأطراف الكروية المختلفة لجلسة في رحاب مسجد الفتاح العليم، حيث يجتمع الجميع على التصافي، والقيم الرفيعة، والمنافسة الشريفة على النجاح، وذلك لجمع أبناء الشعب الواحد على المحبة والوئام، وتغليب المصلحة العليا للبلاد في هذه الظروف الاستثنائية التي تحتاج بلادنا لتضافر الجهود. 

وقال الأزهري، في بيان له تحت عنوان "جمع الشمل الكروي وإعادة إحياء القيم الراقية"، أتوجه بشكر عميق لنادي الزمالك العريق على استجابته السريعة للمبادرة التي تشرفت بإطلاقها، أمس، من خلال منبر الصديق الإعلامي الكبير الأستاذ رامي رضوان في برنامجه مساء DMC، والتي دعوت فيها الأطراف الكروية المختلفة لجلسة أتشرف باستضافتهم فيها، في رحاب مسجد الفتاح العليم، حيث يجتمع الجميع على التصافي، والقيم الرفيعة، والمنافسة الشريفة على النجاح، مع نبذ كل صور الخصومة والعصبية والشتائم والاستهزاء والكراهية.

وجدد الدكتور أسامة الأزهري  الشكر لنادي الزمالك على استجابته السريعة، مضيفًا:  وأتوقع استجابة كريمة مماثلة من نادي الأهلي العريق، ورمزه الكبير الكابتن محمود الخطيب، كما أكرر توجيه الدعوة إلى الأستاذ أحمد مجاهد، والكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، والكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى، وإلى كافة الرموز والأطراف الكروية التي أحبها المصريون.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري بيانه: وبالتنسيق مع حضراتكم جميعا سأرتب يوما خلال هذا الأسبوع، أتشرف فيه باستضافة حضراتكم جميعا، على جلسة نطوي فيها الماضي ولا نخوض فيها، ونفتح صفحة جديدة تلتقي فيها القلوب على كل منافسة شريفة دونى عصبية ولا خصومة ولا كراهية، واجعلوا مصر وصورتها المشرفة أمام العالم فوق كل شيء، ولحضراتكم جميعا مني خالص المحبة والاحترام والتقدير.

الازهري يشكر نادي الزمالك يتوقع استجابة مماثلة الاهلى

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