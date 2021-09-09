الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول الشحنة الثانية من لقاحات «فايزر - بيونتك» إلى تايوان

لقاحات فايزر
لقاحات فايزر

تلقت تايوان الشحنة الثانية المحملة بنحو 910 آلاف جرعة من لقاحات "فايزر/بيونتك" المضادة لمرض "كوفيد- 19"، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن كانت قد تسلمت الشحنة الأولى في الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الانباء المركزية التايوانية "سي إن إيه" اليوم الخميس، أنه بعد أن هبطت طائرة تابعة لشركة "كارجولوكس" الجوية الدولية، والانتهاء من تخليص الجمارك في مطار تاويوان الدولي، تم إرسال اللقاحات إلى مستودع تبريد مخصص للتخزين والفحص، قبل أن يتم توزيعها وإعطائها للمواطنين.

وكانت تايوان قد تلقت الشحنة الاولى من لقاحات "فايزر/بيونتك"، والتي كانت محملة بـ933.660 جرعة، يوم الخميس الماضي.

ويشار إلى أن الشحنتين هما جزء من إجمالي 15 مليون جرعة من لقاحات "فايزر/بيونتك" التي اشترتها مؤسسة "يونجلين" الخيرية للرعاية والتعليم، وشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، ومؤسسة "تسو تشي البوذية" الخيرية، في يوليو الماضي من شركة "بيونتك" التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها.

وسيتم حجز معظم جرعات "فايزر/بيونتك" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما ، الذين عادوا إلى المدارس يوم الثلاثاء ، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما. 

فايزر بيونتك كوفيد 19 لقاحات تايوان

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وائل لطفي

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