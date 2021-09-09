العراق: نمضي قدما في إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية

أكّدت وزارة النفط العراقي، اليوم الخميس، ضرورة المضي في إنجاز مشاريع الطاقة الشمسيَّة، بينما أشارت، إلى أهمية العقود المبرمة مع شركة توتال العالمية.

وذكر بيان وزارة النفط العراقية، أن "وزير النفط رئيس المجلس الوزاري احسان عبد الجبار اسماعيل، ترأّس الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لسنة 2021 للمجلس الوزاري للطاقة".

وأوضح، أن "المجلس ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله"، مؤكداً "أهمية المضى قدماً في مشاريع الطاقة الشمسيّة وضرورة التعجيل في إنجازها، والعمل على زيادة مساحة الاستثمار في هذا المجال".

وأشاد المجلس وفقاً للبيان "بالدعم الكبير لرئيس مجلس الوزراء ورعايته لمراسيم توقيع عقود النفط والطاقة مع شركة توتال التي تشكل إضافة كبيرة في صناعة الطاقة في العراق".

وشدد على "الوزارات المعنية أن تضع الخطط اللازمة من اجل الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات الهيدروكربونية، والتزام العراق بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن".

وتابع البيان، أن "المجلس استضاف الوكيل الفني لوزارة البيئة نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة جاسم الفلاحي، إذ قدّم عرضاً شاملاً عن جهود الحكومة في مجال البيئة وآليات تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ والبيئة، والعمل على تنمية ودعم مشاريع الطاقة النظيفة".

شركة توتال الفرنسية

كما رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي، في 5 ستمبر، مراسم التوقيع على اتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية مع شركة توتال الفرنسية، والمتضمن عقد مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 میغاواط.

ووقع العراق في، 25 أغسطس 2021، اتفاق مبادئ، مع شركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة أولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط، إذ تم الاتفاق برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.