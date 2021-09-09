الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 4.5 طن أعلاف مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

أعلاف
أعلاف

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4,5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر  "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستخدام الحيواني؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل والرائحة وبعضها منتهى الصلاحية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية بمصنع بدون ترخيص قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الإعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" لحيازته وتصنيع الاعلاف مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل والرائحة وبعضها منتهى الصلاحية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.
وتم مداهمة المصنع والقي القبض علي مالكه، وبتفتيشه عثر بداخله علي 4,5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل والرائحة وبعضها منتهي الصلاحية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بدون ترخيص الإسكندرية رائحة الثروة الحيوانية أعلاف مجهولة المصدر

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