خلال حملات رقابية.. إعدام 250 كيلو من أطعمة ولحوم فاسدة في دمياط

نظم فريق رقابة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، حملة تفتيشية ورقابية، تحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، بغرض تكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

وأجرى فريق الرقابة مرورا، على 40 منشأة بمركز دمياط ، منها 22 منشأة تدار بدون ترخيص، و تم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا وتم سحب 100 عينة متنوعة للفحص بالمعامل، وتحرير 35 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية.

كما تم إعدام 250 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي الفاسدة ظاهريا، طازجة، ومطبوخة، وجافة، و20 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية.

وتأتي هذه الحملات فى إطار حرص المنظومة الصحية بدمياط على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.

وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط على تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحياتها.