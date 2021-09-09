غدًا.. عرض مسرحية «رأس السنة» لنجوم مسرح مصر على «MBC»

تعرض قناة "mbc" مصر غدًا، المسرحية الكوميدية "رأس السنة"، في تمام الثامنة مساءً، وهي أحدث عروض "مسرح مصر".

قصة مسرحية رأس السنة

مسرحية "رأس السنة"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخص ثري يُقرر الاحتفال برأس السنة من خلال التنكر في شخصية خادم، ما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة مع ضيوف الحفلة التي يُقيمها في قصره في تلك الليلة.

أبطال مسرحية رأس السنة

يشارك في بطولة مسرحية رأس السنة بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

موعد عرض مسرحية رأس السنة

تُعرض مسرحية "رأس السنة" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 10 سبتمبر 2021 الساعة 8:00 مساءً.

يذكر أن أشرف عبدالباقي قدم مؤخرًا عددًا من المسرحيات الهامة منها "جريما في المعادي مسرحية كلها غلط" التي عرضت منها عدة مواسم على مسرح نجيب الريحاني بالقاهرة، وذلك تمهيدًا لتقديم عدد من العروض المسرحية لأول مرة على مسرح الساحل لشمالي، وظهر أشرف عبدالباقي مؤلف ومخرج ومنتج المسرحية على البوستر الجديد للمسرحية.

وانشغل الفنان أشرف عبدالباقي خلال الفترة الماضية بالإعداد لمفاجأة كبيرة لجمهور الساحل الشمالي والمناطق الساحلية خلال موسم الصيف الجاري، من خلال مجموعة من العروض المسرحية التي ينتجها ويقدمها بمشاركة أبطال مسرحية "جريما في المعادي" وأبطال الكوميديا الشباب ومنهم الفنان علي ربيع.

وقدم أشرف عبدالباقي مواسم مختلفة من مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط" بمجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.