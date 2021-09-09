الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

كل اثنين.. عيادات التأمين الصحي بسوهاج تواصل الكشف على مرضى ضمور العضلات (فيديو)

الدكتور محمد حسن
الدكتور محمد حسن ياسين

قال الدكتور محمد حسن ياسين، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، أنه تم تحديد عيادة الأعصاب بمقر العيادات التخصصية التابع للهيئة بشارع كورنيش النيل كمقر لاستقبال حالات مرضى الضمور العضلي بدء من الساعة 11 صباحا يوم الاثنين من كل أسبوع ، وذلك في إطار مبادرة وزارة الصحة والسكان للكشف المبكر عن مرضى ضمور العضلات  للأطفال، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين بالمرض من الأطفال والمعروف بارتفاع ثمنه.

وأضاف مدير فرع هيئة التأمين الصحي بسوهاج لـ "الدستور"، أن الهيئة ستحول الحالات التي تثبت إصابتها بعد التشخيص، إلى هيئة الدواء العليا برئاسة هيئة التأمين الصحي بالقاهرة لصرف العلاج اللازم له.

توفير كافة الإمكانيات بالعيادات التخصصية للكشف على الأطفال 

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء قوصه، مدير عيادات التأمين الصحي في محافظة سوهاج، أنه بناء على تعليمات الدكتور محمد حسن ياسين، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بسوهاج والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تم توفير كافة الإمكانيات بالعيادات التخصصية للكشف على الأطفال ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاج ضمور العضلات وذلك كل يوم أثنين من كل أسبوع.

وأوضحت مدير عيادات التأمين الصحي في محافظة سوهاج، فى تصريحات لـ "الدستور" أن أن الاولوية لعلاج الاطفال تحت سن سنتين وتقوم العيادات بإنشاء ملفات خاصة لكل الأعمار ويتم عرض الحالات الى لجنة طبية عليا لتشخيص الحالات، والتأكد من أن الطفل يعانى من ضمور عضلات من عدمه تمهيدا لصرف العلاج بالمجان.

وثمنت مدير العيادات التخصصية للتأمين الصحى أهمية هذه المبادرة للأطفال نظرا لارتفاع تكلفة العلاج على نفقة أسرة الطفل الخاصة، موضحا أن العيادة تقوم بالكشف على الطفل بمعرفة استشاري متخصص لمعرفة نسبة الضمور وكيف يتم علاجها.

 

السيسي سوهاج وزارة الصحة التأمين الصحي محمد حسن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علاج ضمور العضلات

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