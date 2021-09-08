الخميس.. تراجع جديد فى سعر الدينار الكويتى لدى البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتى للبيع والشراء لدى البنوك تراجع طفيف أمام الجنيه المصري الخميس، الموافق 9/9/ 2021، تزامنًا مع تحسن متواصل فى أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية فى السوق المصرفى منذ بداية شهر سبتمبر الجارى.

*** سعر الدينار الكويتى اليوم

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتى فى مستهل تعاملات اليوم الخميس بين 48.487 جنيه و 52.0590 جنيه ، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتى ما بين 52.370 جنيه و52.411 جنيه حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 52.0183 جنيه لـ 52.0590 جنيه وفى المقابل انخفض سعر البيع من 52.4795 جنيه لـ 52.4019 جنيه، وانخفض سعر الدينار الكويتى "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 49.4112 جنيه لـ 49.4106 جنيه، واستقر سعر البيع عند 52.3707 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتى "تحويل" فقد انخفض من 49.4161 جنيه لـ 49.415 جنيه للشراء واستقر عند 52.3706 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر دينار كويتى "بنكنوت" لدى البنك الأهلى المصرى من 49.4077 جنيه لـ 49.364 للشراء واستقر سعر البيع عند 52.3707 جنيه، كما تراجع سعر دينار كويتى تحويل من 49.4077 جنيه لـ 49.364 جنيه للشراء واستقر عند 52.3707 للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى أقل مستوياته لدى بنك الاسكندرية بنحو 48.487 جنيه للشراء و52.378 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى لدى البنك التجارى الدولى 49.3734 جنيه للشراء 52.411 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الكويت تشهد معدلات مستقرة من إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها خلال شهر سبتمبر الجارى، ولم تسجل قفزات مقلقة، إذ انخفض حجم الإصابات اليومية دون الـ 100 إصابة، لتعلن اليوم الأربعاء وزارة الصحة الكويتية تسجيل 66 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 410.5 ألف إصابة و2427 وفاة.