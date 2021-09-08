تراجع الأمية ودعم متضرري كورونا.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

ورصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصري لمواجهة تداعيات جائحة كورونا خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 ويونيو 2021.

https://www.dostor.org/3564581

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للكويت خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 لتسجل 122.1 مليون دولار مقابل 110.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الكويت مسجلة 668.3 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 759.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12%.

https://www.dostor.org/3564686

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التدفقات الاستثمارية للداخل سجلت 10.8مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يوليو 2020 ومارس 2021 مقابل 12.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما بلغت التدفقات الاستثمارية للخارج 6.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 6.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، ليسجل بذلك صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020-2021 مقابل 6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.



https://www.dostor.org/3564462

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدلات الأمية "للأفراد 10 سنوات فأكثر" من 49.9% عام 1986 إلى 25,8% عام 2017، بمقدار 24.1%.

https://www.dostor.org/3564331

بعد مرور أكثر من عقدين على إقرار قانون الخلع فى مصر، احتل الخلع المرتبة الأولى بين أسباب أحكام الطلاق النهائية حيث بلغ عدد الأحكام بها 7065 حكماً بنسبة 87.4%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3564812