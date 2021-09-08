مواطنون عن جراچ صلاح سالم الهيدروليكى: «هيخفف الاختناقات المرورية»

أشاد مواطنون بالجراج الهيدروليكي في منطقة صلاح سالم القائم على تكنولوجيا استغلال المساحات لحل أزمة تكدس السيارات بسعر رمزي.

قال أحمد سعيد، أحد المواطنين إن فكرة الجراج الهيدروليكي تمنع بلطجة السايس في الشوارع، فضلًا عن أنها أكثر أمانًا للمواطن على سيارته، معلقًا: "هكون مطمن وأنا سايب عربيتي في مكان زي ده حضاري وأتمني الفكرة تتنفذ في كل حتة في مصر".

أول جراج هيدروليكى بصلاح سالم

وأضاف رامي جمال، أنه رأي تلك السيارات المعلقة لأول مرة في اليابان خلال فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وانبهر عندما شاهد تنفيذ الفكرة في مصر، متابعًا: سعيد بتلك التجربة التي تحافظ على السيارات والشكل العام للشارع المصري وأن الدولة دائمًا تحرص على المظهر الجمالي للشوارع.

أول جراج هيدروليكى بصلاح سالم

وأشار عمرو السيد، أحد المواطنين، إلى أنه "جرب تلك التجربة ودفع مبلغًا بسيطًا حوالي عشرين جنيهًا مثل الجراچات الخاصة وأتمنى أن يطبق في جميع أنحاء الجمهورية وليس صلاح سالم فقط لأنه هيمنع تكدس السيارات في الشوارع".

أول جراج هيدروليك بصلاح سالم

يذكر أن هذا الجراج يمثل نقلة حضارية لشوارع القاهرة وخاصة أماكن الاختناقات والتكدسات المرورية بالمدينة، كما أنه سيساعد على التخفيف من مشكلة الانتظار الخاطئ التي تعانى منها القاهرة والتي ظلت لسنوات محل شكوى دائمة من أبنائها.