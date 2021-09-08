الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 4 أطنان ملح طعام وأعلاف مجهولة المصدر في سوهاج

ضبط ملح طعام وأعلاف
ضبط ملح طعام وأعلاف مجهولة المصدر

ضبطت مباحث تموين سوهاج بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك كميات كببرة من ملح الطعام والأعلاف مجهولة المصدر ومنشآت غير مرخصة بمركز ومدينة المراغة شمال سوهاج.

قامت مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين برئاسة محمد ابراهيم وكيل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بسوهاج برئاسة سحر عجاج وهيدى جورجى وكيلة الإدارة شنت حملة مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية لمراقبة الأسواق وبيان مدى انضباط التجار والتزامهم وشارك فى الحملة  الحنبلي محمد عطا مدير تموين المراغة وبالاشتراك مع مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالمراغة.

وتمكنت قوة من مباحث تموين سوهاج تحت إشراف العميد رأفت رشوان، من ضبط ٤ طن ملح طعام مجهول المصدر وربع طن أعلاف مجهول المصدر وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة.

مباحث التموين سوهاج حماية المستهلك طعام تحقيق

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وائل لطفي

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