الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الفيوم»: اعتماد 20 مدرسة للجودة والاعتماد بالمحافظة

الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا اليوم بقاعة المسرح بديوان المديرية بحضور محمد عبدالله وكيل المديرية ومسئولى الجودة والتطوير التكنولوجي ومديري المراحل والمشاركة المجتمعية والصفوف الأولى وتوجيه عام العلوم ومديري عموم ديوان المديرية والعلاقات العامة بالمديرية، بشأن الخطة التنفيذية للتعليم للعام الدراسي 2022م.

أشار وكيل الوزارة إلى قرارات الاعتماد الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الخاصة بمدارس الفيوم، حيث تم اعتماد 20 مدرسة للجودة والاعتماد للعام الحالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهم  مدرسة عزة زيدان الرسمية لغات ثانوي عام ادارة غرب، ومدرسة العزب الرسمية لغات رياض أطفال إدارة غرب، ومدرسة بنات ابوكساه الجديدة المرحلة الابتدائية إدارة ابشواي، و مدرسة بنين ابوكساة ٢ رياض أطفال إدارة ابشواي، ومدرسة طامية الرسمية لغات المرحلة الاعدادية ادارة طامية، ومدرسة بنات طامية الابتدائية رياض الاطفال إدارة طامية،  ومدرسة كحك قبلي الابتدائية إدارة يوسف الصديق، و مدرسة عبد السيد تعيلب الابتدائية إدارة يوسف الصديق، ومدرسة المستقبل الابتدائية الخاصة رياض أطفال إدارة طامية، و مدرسة بنين نقاليفة رياض أطفال إدارة سنورس، ومدرسة عبد الرؤوف القاضي رياض إطفال ادارة ابشواي، و مدرسة ياسر كمال تمام رياض الاطفال إدارة شرق، ومدرسة محمد حسين رياض أطفال ادارة شرق، ومدرسة قحافة الابتدائية رياض أطفال إدارة شرق، و مدرسة المستقبل الرسمية بدمو رياض إدارة شرق، ومدرسة مجمع دمو رياض أطفال إدارة شرق، ومدرسة الشهيد عبد الفتاح حميده الابتدائية إدارة شرق، و مدرسة التحرير رياض أطفال إدارة غرب، و الحريشي الابتدائية  رياض أطفال إدارة غرب، ومدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي إدارة غرب.

قدم وكيل الوزارة التهنئة للمدارس التى تم اعتمادها، كما قدم رسالة شكر لفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

تعليم الفيوم اعتماد 20 مدرسة للجودة وكيل الوزارة

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