الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة أقدم مباني ميدان المحطة بمدينة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نفذت رئاسة حى أول طنطا برئاسة عادل داود، قرار إزالة لأحد أقدم المباني بمدينة طنطا والذي كان مخصصا للأتوبيسات بميدان المحطة بجوار السكة الحديد لخطره الداهم بعد ورود تقرير من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة بضرورة إزالته وظهور تصدعات به.
حيث قام عادل داود رئيس حي أول طنطا بالإشراف على تنفيذ قرار الإزالة الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الغربية وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض بواسطة لوادر وحفارات حي أول طنطا، كما تقرر فتح وتوسعة شارع عبدالمنعم رياض التابع لحي أول طنطا.

إزالة احد أقدم المباني بمدينة طنطا والذي كان مخصصا للاتوبيسات بميدان

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