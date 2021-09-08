إزالة أقدم مباني ميدان المحطة بمدينة طنطا

نفذت رئاسة حى أول طنطا برئاسة عادل داود، قرار إزالة لأحد أقدم المباني بمدينة طنطا والذي كان مخصصا للأتوبيسات بميدان المحطة بجوار السكة الحديد لخطره الداهم بعد ورود تقرير من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة بضرورة إزالته وظهور تصدعات به.

حيث قام عادل داود رئيس حي أول طنطا بالإشراف على تنفيذ قرار الإزالة الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الغربية وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض بواسطة لوادر وحفارات حي أول طنطا، كما تقرر فتح وتوسعة شارع عبدالمنعم رياض التابع لحي أول طنطا.