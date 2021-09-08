بعد انحصار إيدا.. إعصار لارى يهدد الساحل الشرقى الأمريكى

تتجه عاصفة كبرى من الفئة 3 نحو الساحل الشرقي الأمريكي مع سرعات هائلة تصل إلى 125 ميلاً في الساعة لتسبب "خطراً على الحياة".

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الإعصار لاري، الذي بدأ يوم الاثنين على بعد حوالي 715 ميلا (1150 كيلومترا) قبالة جزر ليوارد الشمالية.

ويأتي ذلك بعد أن تعافت مساحات شاسعة من الساحل الشرقي من الأضرار المدمرة التي سببتها بقايا إعصار إيدا.

من المتوقع أن يظل لاري في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن يتسبب في "تضخم كبير" على طول الساحل الشرقي من منتصف الأسبوع حتى نهاية الأسبوع.

وقالت لارا باجانو، خبيرة الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الوطنية: "من المحتمل أن تتسبب هذه الموجات في حدوث أمواج تهدد الحياة وظروف مزق ، لذا يتم حث رواد الشاطئ على اتباع إرشادات رجال الإنقاذ والمسئولين المحليين".

وأصدرت ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا بيانًا حول مخاطر الشاطئ بسبب المد والجزر الناجم عن إعصار لاري.

من المحتمل أن يصل لاري إلى شبه جزيرة أفالون في جنوب شرق نيوفاوندلاند ليلة الجمعة، مع توقع هبوب رياح بقوة الإعصار وسقوط أمطار 25-75 مم لمدة 6 ساعات تقريبًا حيث ستنتقل بسرعة كبيرة إلى شمال شرق.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار لاري إلى اليابسة في نيوفاوندلاند يوم الجمعة.

ولا يزال إعصار "لاري" يمثل إعصارًا قويًا من الفئة الثالثة، حيث تبلغ سرعة الرياح الآن 115 ميلاً في الساعة حيث يضعف هذا النظام ببطء.

ومن المتوقع أن يبقى "لاري" بعيدًا في البحر ، لكنه سيأتي بتيارات خطيرة في الأمواج والتمزق.

وفي الوقت الحالي ، ليس من المفترض أن يصل إعصار لاري إلى اليابسة في الولايات المتحدة، ولكنه سيتسبب في موجات مد وجزر خطيرة على الساحل.

وستتلقى برمودا بعض التأثيرات من إعصار لاري مع مرور العاصفة إلى شرق الجزر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويسري تحذير من عاصفة استوائية حاليًا في برمودا حيث تستعد البلاد لضرب لاري.

ويعد إعصار لاري حاليًا أطول إعصار رئيسي في المحيط الأطلسي عمراً منذ دوريان في عام 2019، كما انه هو الإعصار الخامس في أسبوع واحد وثالث أكبر اعصار الأسبوع الماضي في منطقة المحيط الأطلسي القاسية بالفعل.

كما يعد لاري هو إعصار من الفئة 3 مع احتمال أن يتحول إلى عاصفة من الفئة 4 ، وفقًا لأخصائي الأرصاد الجوية في Accuweather.

وقال أكويذر إنه من المتوقع أن تستمر العاصفة في المحيط الأطلسي لعدة أيام أخرى قبل أن تشق طريقها في نهاية المطاف إلى برمودا في منتصف الأسبوع تقريبًا ، وتقترب من أمريكا الشمالية.

وصرح المركز: "في هذه المرحلة ، من المرجح أن يغيب لاري عن الولايات المتحدة ويبقى على بعد مئات الأميال من الساحل الشمالي الشرقي".

ويمتد موسم الأعاصير من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر، وحتى الآن، تعرضت الولايات المتحدة لخمسة أعاصير في عام 2021، وهي داني، إلسا، فريد، هنري وإيدا.

ووفقًا للباحث في مجال الإعصار فيل كلوتزباخ، فإن الولايات المتحدة تتقدم في عدد العواصف المحددة التي وصلت إلى اليابسة هذا العام ، حيث يبلغ المتوسط ​​عادة اثنين في هذا الوقت.

وقال كلوتزباخ: "نحن نسير قبل الموعد المحدد بوقت طويل ، خاصة بالنسبة للعواصف المحددة".

وأضاف المركز الوطني للأعاصير في تحديث ليلة الثلاثاء: "الانتفاخات الكبيرة التي أحدثها لاري ستستمر في التأثير على جزر الأنتيل الصغرى وأجزاء من جزر الأنتيل الكبرى وجزر الباهاما خلال منتصف الأسبوع".