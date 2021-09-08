الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

تستيقظ مبكرًا وتجيد الطبخ.. روتين «ميمي جمال» اليومي

ميمي جمال وإسعاد
ميمي جمال وإسعاد يونس

بأسلوبها المرح وعفويتها الشديدة، استطاعت ميمي جمال، أن تخطف قلوب الكثير من المصريين، ليلة أمس، خلال ظهورها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، حيث كشفت الفنانة القديرة عن الكثير من أسرار حياتها، بعد غيابها عن الفن والشاشة.

ونستعرض فى السطور التالية، روتين يوم الفنانة ميمي جمال، وقت اختفاءها عن الشاشة.

الاستيقاظ باكرًا

تحدثت النجمة ميمي جمال، عن روتين يومها العادي، وهي بالمنزل بعد غيابها عن مجال التمثيل، قائلة لإسعاد يونس، أنها اعتادت الاستيقاظ باكرًا، كما تحب تناول الإفطار فى المطبخ، فلديها سفرة فى المطبخ تأكل عليها، ومنها تبدأ فى تحضيرات الغذاء

"تخرج بالمنزل"

وبعدها تنتقل ميمي جمال إلى غرفة المعيشة الـ" living room"، مشيرة إلى أن انتقالها بين الغرف وكأنها "تخرج فى البيت"، وهى من الفنانات التى تجيد الطبخ، على حد قولها، فتخصص وقتًا لطبخ ما ترغب بتحضيره كل يوم.

تحب "الطبخ" وتجيده 

وأضافت، انها تحب بعدها متابعة الأحداث من خلال الموبايل أشوف، ثم تدخل للمطبخ مرة ثانية لتحضير طعام الغذاء ويا حبذا إذا كانت أحدى بناتها فى المنزل هى وأحفادها، فذلك يمثل بالنسبة لها سعادة كبيرة.

"الفرجة" على التلفزيون شيئًا أساسيًا

وتكمل ميمي جمال بأنها اعتادت على فعل كل هذا في يومها حتى لو كانت بمفردها، "أدخل المطبخ وبعمل الأكل وباكل لوحدي واتعودت مش بضايق"، وعندما يحل المساء، تستمتع ميمي جمال، بمشاهدة التلفزيون، ومن المسلسلات التى فضلت متابعتها، هى مسلسل "النمر" لمحمد إمام ومسلسل "اللي مالوش كبير"، "المداح" و"الاختيار"، كما يمكنها النوم بعض الوقت، ثم تفيق على الاتصال بأصدقائها "وبعدين اكلم صحابي في التليفون".

عودة ميمي جمال للفن

وخلال لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس، عبرت ميمي جمال عن سعادتها بعودتها إلى الفن، عام 2016 مع النجم أحمد حلمي في فيلم "لف ودوران"، حيث انها كانت تشعر حينها برغبتها، فى العودة إلى الكاميرا  والجلوس مع زملائها من جديد، مشيرة إلى أن هذا هو مكانها الحقيقي وليس البقاء في المنزل ووصفتها بأنها كانت "تجربة ناجحة".

روتين إسعاد يونس لف ودوران الفنانة ميمي جمال مسلسل الاختيار ميمي جمال

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وائل لطفي

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