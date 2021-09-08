الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عزام الأحمد يطلع برلمانات العالم على تطورات الأوضاع في فلسطين

عزام الأحمد
عزام الأحمد

أطلع رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في اجتماع المؤتمر العالمي لرؤساء برلمانات العالم المنعقد في فيينا عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، رئيسة لجنة الشرق الأوسط، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي النمساوي السيدة كاترينا كوفاروفيش، على تطورات الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة جراء الاحتلال الإسرائيلي، وأعمال القمع والقتل الوحشية التي تمارسها العصابات الإرهابية الاستيطانية، وتدمير بيوت المواطنين وتهجيرهم قسرا منها وتخريب وحرق مزارعهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم، في مقر البرلمان النمساوي، بمشاركة وحضور، رئيس جمعية الصداقة العربية النمساوية خرفتس ادلينجر.

ولفت الأحمد إلى تصدي وصمود أبناء الشعب الفلسطيني لهذه الاعمال والسياسات العدوانية التي تتم تحت السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تتنكر وتنتهك كل المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما جرى نقاش حول الدور الذي بالإمكان أن تقوم به دول الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط.

وأكد الأحمد أنه لا بد أولا أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي جميعها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ما دامت تنادي بحل الدولتين.

من جانبها، عبرت كاترينا عن عدم ارتياحها من السياسة الخارجية للحكومة النمساوية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة التعاون والتنسيق المشتركين حتى يكون لدول الاتحاد الأوروبي دور فاعل في عملية السلام في الشرق الاوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، المشاكل التي تواجه الوكالة والصعوبات المالية والسياسية التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة، اليوم، إن اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية تناول ضرورة الحفاظ على عمل الوكالة.

البرلمانات ادولية النمسا عزام الاحمد فلسطين انتهاكات الاحتلال

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