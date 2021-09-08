الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يكرم 37 طالبًا من أوائل الثانوية العامة (صور)

القاضي يهنأ أوائل
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والبالغ عددهم 37 طالبا وطالبة، بشعبتيها العلمية والأدبية، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها المحافظة، حيث تم منحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق والتميز.

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القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة

حضر الاحتفال، محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتورة منال أبوسمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، واسر الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة.

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القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة

وأكد المحافظ، أن المنظومة التعليمية في مصر شهدت تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسي، وإنشاء المنصات الالكترونية، بالإضافة الى رفع قدرات المعلمين، والتوسع في انشاء المدارس، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من انشاء 38 مدرسة خلال العام الدراسي 2020 /2021، بإجمالي 509 فصول دراسية، ويجري الآن العمل بـ 146 مدرسة، إنشاء جديد، وإحلال وتجديد 14 مدرسة، وتوسعة وتعلية 51 مدرسة، على أرض المحافظة، بما سيساهم في الحد من الكثافات داخل الفصول، لضمان تعليم أفضل لأبناء المحافظة.

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القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة من المتفوقين، وبخاصة من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى بتحدي، وإصرار وعزيمة، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، كما هنأ المحافظ أسر الطلاب، لما قاموا به من دور عظيم في الرعاية والدعم والارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي، وتهيئة الأجواء والظروف التي أدت الى تفوقهم وحصولهم على تلك المراكز المتقدمة.

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القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة

كما وجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة، لما بذلوه من جهد وأداء متميز، خلال العام الدراسي الماضي، التي اتضحت من خلال ارتفاع معدلات نتائج أبنائنا الطلاب، على مستوى كافة المراحل التعليمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، نظراً لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

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القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة

 

من جانبه هنأٔ نائب المحافظ، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، متمنياً لهم المزيد من التفوق والتقدم في المستقبل، وأن يكونوا داعمين لمصرنا الغالية في مختلف المجالات، ولمحافظة المنيا بصفة خاصة.

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القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة

وأشار  نائب المحافظ في كلمته للطلاب والطالبات إلى أهمية وضع هدف محدد والعمل على تحقيقه، مؤكدا أن بناء الوطن يحتاج الى كل يد مصرية وطنية تعمل بجدية وإخلاص، وأن المرحلة القادمة في مسيرتهم العلمية، تحتاج الى بذل المزيد من الجهد والمثابرة على طلب العلم، لافتًا إلى أن الدولة تضع نصب عينيها الاهتمام بالمتفوقين علميًا، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح لتحقيق افضل النتائج في المراحل التعليمية التالية.

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القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة

وأوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن التكريم شمل 37 طالبا وطالبة بشعبتيها (العلمية والأدبية)، منهم 10 طلاب وطالبات بالشعبة (العلمية رياضيات)، و11 طالبا وطالبة بالشعبة (العلمية علوم)، و11 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، 4 طلاب من التربية الخاصة دمج (ذوي الهمم)، بالإضافة إلى طالبة متفوقة من التعليم المجتمعي، التي قد التحقت بكلية الطب.

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القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة

القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
القاضي يهنأ أوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة
محافظ المنيا يكرم أدبي وعلمي أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 علي مستوي المحافظة المهندس محمد الرشيدي أسامة القاضي

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