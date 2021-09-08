خالد أنور يفوز بجائزة أفضل ممثل شاب لعام 2021 من «الفضائيات العربية»

حصد الفنان خالد أنور جائزة أفضل ممثل شاب لعام 2021 في الدورة الجديدة من مهرجان الفضائيات العربية، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الـ 12 من خلال احتفالية ضخمة تقام داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة يوم 18 سبتمبر ٢٠٢١.

ويرأس لجنة النقاد هذا العام الناقد الكبير طارق الشناوى، وعضوية كلا من الناقدة والكتابة خيرية البشلاوى، ماجدة خير الله، علا الشافعى، الكبيرة آمال عثمان، رامى عبدالرازق، أندرو محسن ،نادر عدلى، ومن المقرر غلق التصويت على الموقع الرسمى للمهرجان في الخامس من سبتمبر ٢٠٢١.

وأكد الإعلامي أحمد عليوة أن حفل توزيع جوائز الدورة الـ12 يشهد نقلة وتطورا كبيرا تميزه عن الدورات السابقة لما له من شهرة كبيرة بالعالم العربي، حيث يتم الإعداد له بتجهيزات ومواصفات على غرار المهرجانات العالمية وسط أجواء الهواء الطلق، باعتباره واحدًا من أهم المهرجانات المصرية المستقلة التي تقام بجهود ذاتية، وتساهم في دعم النهوض بالفن والإعلام العربي، بالإضافة إلى تنشيط السياحة المصرية من خلال الوفود العربية المشاركة به والتي تنقل صورة مشرفة ببلادهم عن أم الدنيا.