الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد أنور يفوز بجائزة أفضل ممثل شاب لعام 2021 من «الفضائيات العربية»

خالد أنور
خالد أنور

حصد الفنان خالد أنور جائزة أفضل ممثل شاب لعام 2021 في الدورة الجديدة من مهرجان الفضائيات العربية، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الـ 12 من خلال احتفالية ضخمة تقام داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة يوم 18 سبتمبر ٢٠٢١.

 

ويرأس لجنة النقاد هذا العام الناقد الكبير طارق الشناوى، وعضوية كلا من الناقدة والكتابة خيرية البشلاوى، ماجدة خير الله، علا الشافعى، الكبيرة آمال عثمان، رامى عبدالرازق، أندرو محسن ،نادر عدلى، ومن المقرر غلق التصويت على الموقع الرسمى للمهرجان في الخامس من سبتمبر ٢٠٢١.

وأكد الإعلامي أحمد عليوة أن حفل توزيع جوائز الدورة الـ12 يشهد نقلة وتطورا كبيرا تميزه عن الدورات السابقة لما له من شهرة كبيرة بالعالم العربي، حيث يتم الإعداد له بتجهيزات ومواصفات على غرار المهرجانات العالمية وسط أجواء الهواء الطلق، باعتباره واحدًا من أهم المهرجانات المصرية المستقلة التي تقام بجهود ذاتية، وتساهم في دعم النهوض بالفن والإعلام العربي، بالإضافة إلى تنشيط السياحة المصرية من خلال الوفود العربية المشاركة به والتي تنقل صورة مشرفة ببلادهم عن أم الدنيا.

شخصية غلق لجنة القاهرة تونس القاهرة الجديدة شهر رمضان عمل صورة المخابرات صور سياح عادل

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

رطوبة ورياح وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

نادي الجمهوريين الملكي

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

حسين دعسة

رباعي الطاقة في عمان

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة فلسطينية: أسرى سجن النقب الإسرائيلي تعرضوا للضرب وردوا بحرق الغرف

بدون عودة .. تفاصيل عملية إخراج "اليهودي الأخير" من أفغانستان

"لابيد" يلتقى لأول مرة نظيره الروسى لافروف فى موسكو.. ما الملفات؟